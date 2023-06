Lotnisko w Goleniowie odbudowuje się po kryzysie

Województwo Zachodniopomorskie obejmie nowe udziały w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów. Na tegoroczne dokapitalizowanie spółki przeznaczono 5 mln zł, a w latach 2020-28 przewidziano na ten cel w sumie 40 milionów złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi rozwój regionalnego lotniska, które szybko odbudowuje się po pandemicznym kryzysie. W tym roku ma obsłużyć ponad 470 tysięcy pasażerów.

Lotnisko w Goleniowie łączy Pomorze Zachodnie z Europą, skraca czas podróży do Warszawy czy Krakowa, ułatwia planowanie wakacyjnych urlopów, umożliwia szybką podróż do Londynu, Manchesteru, Dublina czy Oslo. W ubiegłym roku obsłużyło 420 tysięcy pasażerów. Plan na 2023 rok to 471 tysięcy. Po kryzysie spowodowanym pandemią COVID (185 tysięcy pasażerów w 2020 r., 182 tysiące w 2021 r.) prognozy są bardzo optymistyczne. Żeby regionalny port lotniczy utrzymywał się na ścieżce wzrostu, musi rozbudowywać infrastrukturę, podnosić jakość usług, wzbogacać swoją ofertę. A do tego potrzebny jest kapitał.

- Jako samorząd województwa najwięcej z wszystkich udziałowców inwestujemy w coraz lepsze funkcjonowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów. Systematycznie zwiększamy zaangażowanie finansowe - podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz. - Na objęcie nowych udziałów przeznaczamy 5 milionów złotych. Taki sam wkład finansowy zapewniliśmy w ubiegłym roku.

Objęcie nowych udziałów wynika z zawartego w lipcu 2019 r. „Porozumienia Wspólników Portu Lotniczego w sprawie zapewnienia dalszego rozwoju Portu Lotniczego”. Województwo zobowiązało się do dokapitalizowania Spółki łączną kwotą 40 milionów w latach 2020-2028. Wpłaty są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Po objęciu nowych udziałów przez Województwo Zachodniopomorskie struktura kapitału Portu Lotniczego Szczecin Goleniów prezentuje się następująco. Miasto Szczecin ma 37,97 %, Polskie Porty Lotnicze - 32,90%, Województwo Zachodniopomorskie - 26,56 % a gmina Goleniów - 2,57%.

Władze województwa przekonują, że dobrze funkcjonujący port lotniczy jest jednym z kluczowych elementów strategii gospodarczej Pomorza Zachodniego. Lotnisko ma ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki i innych regionalnych specjalizacji. Transport lotniczy zapewnia szybkie i wygodne połączenia krajowe i międzynarodowe. Z Goleniowa można polecieć do Londynu, Manchesteru, Dublina, Oslo (na lotniska Gardermoen i Torp), Warszawy (Modlin) i Krakowa. Dużym zainteresowaniem cieszą się chartery do Antalyi (Turcja) i Burgas (Bułgaria).

(as)