Lotnisko w Goleniowie do rozbudowy

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów uzyskał zgodę na realizację jednego z kluczowych etapów swojej rozbudowy. Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na przebudowę i rozbudowę terminala pasażerskiego, co umożliwia rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych. Inwestycja jest częścią większego projektu modernizacji lotniska i ma zostać zakończona w 2027 roku.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę nowego, zintegrowanego kompleksu terminalowego oraz modernizację istniejącej infrastruktury. Docelowo terminal ma mieć około 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni. W miejscu trzech obecnych budynków powstanie nowy układ funkcjonalny, składający się z kilku połączonych obiektów. Jeden z istniejących budynków zostanie przebudowany i włączony do nowej struktury.

Równolegle realizowany jest dodatkowy obiekt, który w pierwszym etapie będzie pełnił funkcję tymczasowej hali przylotów. Po zakończeniu inwestycji zostanie przeznaczony na potrzeby służb lotniskowych. Całość prac została podzielona na etapy, co ma umożliwić utrzymanie ciągłości funkcjonowania portu lotniczego w trakcie budowy.

Inwestycja ma na celu dostosowanie lotniska do rosnącego ruchu pasażerskiego oraz poprawę warunków obsługi. Obecnie port obsługuje około 600 tys. pasażerów rocznie, natomiast prognozy zakładają wzrost tej liczby do około 2 milionów pasażerów rocznie po 2040 roku. Nowa infrastruktura ma umożliwić sprawną obsługę większych samolotów oraz zwiększonej liczby podróżnych.

Modernizacja obejmuje także otoczenie terminala. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny, w tym drogi dojazdowe i ciągi piesze, a także organizacja ruchu w rejonie lotniska. W projekcie przewidziano również zastosowanie rozwiązań energooszczędnych i nowoczesnych systemów zarządzania budynkiem.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 190,2 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez udziałowców spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, czyli Polskie Porty Lotnicze S.A. oraz Województwo Zachodniopomorskie. Zadeklarowane wsparcie wynosi do 94,4 mln zł ze strony Polskich Portów Lotniczych oraz do 48,1 mln zł ze strony samorządu województwa, co stanowi około 75 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Rozbudowa terminala jest częścią szerszego procesu modernizacji infrastruktury lotniska, prowadzonego etapowo przy zachowaniu jego bieżącej działalności.

