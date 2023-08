List do redakcji. Przykra niespodzianka w Goleniowie. „Będę tego lotniska unikał”

Z naszą redakcją skontaktował się podróżny z Warszawy, którego na lotnisku w Goleniowie spotkała niemiła niespodzianka. Poniżej zamieszczamy Jego list, władzom lotniska pod rozwagę.

Szanowna Redakcja Kuriera,

piszę z prozaiczną historią z podróży, ale może Państwa zainteresuje.

Przyleciałem dziś z Warszawy na lotnisko Goleniów zaraz po godz 16. Samolot LOT-u spóźnił się minimalnie. Potem dość długo czekaliśmy na walizki na podajniku. Moja wyskoczyła na szczęście jako jedna z pierwszych. Pobiegłem więc z nią bez zwłoki do informacji, by zapytać jak mogę dojechać do Szczecina, który nominalnie figuruje też w nazwie lotniska. Pani powiedziała że „biały bus” właśnie odjechał i nie ma jak się dostać publiczną komunikacją do miasta, bo pociąg będzie dopiero po 19. Po chwili namysłu stwierdziła, że pozostaje mi wzięcie taksówki do Goleniowa i stamtąd podróż pociągiem.

Zapytałem więc taksówkarza o cenę takiej podróży: zażyczył sobie 55 zł i żartował, że mogę sobie wynająć hulajnogę, co uznałem za żart nie tyle ze mnie, co z systemu komunikacji. Jego kolega zaoferował kurs za 50 zł i zgodził się za owe 50 zł przewieźć mnie owe chyba 7 km. Był jednak zdegustowany, że zapłaciłem mu tak mało…

Ja też byłem zdegustowany, że z lotniska nie ma żadnej publicznej komunikacji do Szczecina, szczególnie dla osób, które nadają walizkę na bagaż i muszą czekać, aż dowiozą ją bagażowi owe kilka metrów z samolotu, a nieliczne autobusy i pociąg jak rozumiem mają rozkład sztywny i rzadki.

W podsumowaniu podzielę się myślą, iż wydaje mi się, że na obsługę lotniska podatnik wydaje wielkie fundusze, jednak bez połączenia z miastem korzystanie z niego dla wielu pasażerów może nie mieć sensu. Ja w każdym razie będę go już unikał, jeśli jeszcze będę miał podróżować w tym kierunku.

Z wyrazami szacunku i gratulacjami ciekawej gazety. Czytałem dziś ją po raz pierwszy, bo to moja druga wizyta w Szczecinie w życiu. Szczególnie ciekawy wydał mi się materiał o stoczni Wulkan. Nie mniej interesujący, choć mniej optymistyczny, o firmie Starka. Tak czy inaczej, to wszystko cenne teksty.

(W-wa, nazwisko do wiadomości Redakcji)