Most powietrzny Egipt-Polska na goleniowskim lotnisku. Ukraińscy turyści stali się uchodźcami

W niedzielę 6 marca kilka minut po godz. 11 na goleniowskim lotnisku wylądowały dwa egipskie samoloty, które przywiozły ukraińskich turystów z Hurghady i Sharm El-Sheikh. Z Airbusa 330 i Dreamlinera wysiadło około sześciuset osób, które nie mogą wrócić do ogarniętego wojną kraju. Do piątku codziennie będą lądować dwa takie samoloty.

Dlaczego akurat Goleniów? Jak mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, porty lotnicze w głębi kraju obecnie obsługują liczne transporty cargo, dlatego zdecydowano skierować samoloty z pasażerami z Egiptu na lotnisko w Goleniowie. W konsekwencji na władzach województwa spoczywa obowiązek zaopiekowania się Ukraińcami, którzy nagle z turystów stali się uchodźcami. Część z nich może liczyć na wsparcie członków rodzin pracujących w Polsce, ale tym, którzy zostali na lodzie, trzeba zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie i wszelką potrzebną pomoc. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który był obecny na lotnisku, obiecał, że wszyscy potrzebujący wsparcia je otrzymają. Jak mówił, województwo jest przygotowane na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

Dwa samoloty, które wylądowały w niedzielę, to dopiero początek mostu powietrznego. Do najbliższego piątku w Goleniowie mają codziennie lądować dwa duże samoloty przywożące Ukraińców z Egiptu. Łącznie oznacza to dość niespodziewane przybycie kilku tysięcy osób, które nie mogą obecnie wrócić do kraju. Jak wiadomo, przestrzeń powietrzna nad Ukrainą jest zamknięta dla lotów cywilnych, a lotniska są albo zbombardowane przez Rosjan, albo zagrożone atakiem.

Cezary Martyniuk

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 7.03.2022 r.