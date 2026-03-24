Grupa Azoty Police ma nowy zarząd

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołała Małgorzatę Królak na stanowisko prezesa zarządu spółki. Obejmie tę funkcję 1 kwietnia.

W komunikacie przekazanym do mediów poinformowano, że Małgorzata Królak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi organizacjami przemysłowymi, w tym w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, transformacyjnych i inwestycyjnych. W Grupie Azoty pełni również funkcję wiceprezesa zarządu i odpowiada za kluczowe obszary operacyjne, w tym badania i rozwój, technologię, inwestycje oraz zakupy surowców strategicznych. Zna specyfikę funkcjonowania polickiej spółki z racji pełnienia funkcji prokurenta, a także ze względu na fakt zarządzania Grupy Azoty Polyolefins.

Na stanowisko wiceprezesa zarządu polickiej spółki, odpowiedzialnego za finanse, z dniem 24 marca, powołano zaś Dominika Nowaka. W komunikacie o tym powołaniu przekazano, że Dominik Nowak to menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze finansów, controllingu oraz zarządzania inwestycjami w międzynarodowych organizacjach przemysłowych. Specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur finansowych oraz wspieraniu organizacji w procesach transformacji i optymalizacji działalności. W trakcie swojej kariery pełnił funkcje kierownicze w spółkach z sektora przemysłowego i motoryzacyjnego, gdzie odpowiadał za obszary związane z zarządzaniem finansowym, kontrolingiem operacyjnym oraz realizacją projektów inwestycyjnych. Jego doświadczenie w pracy w złożonym środowisku operacyjnym oraz w realizacji dużych projektów inwestycyjnych stanowią istotne wsparcie dla dalszego wzmacniania stabilności finansowej spółki.

W skład obecnego trzyosobowego zarządu spółki wchodzi także Wiesław Muskała - członek zarządu wybrany na stanowisko przez pracowników, powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2025 r. ​

- Powołanie prezes zarządu oraz wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar finansów wpisuje się w szerszy proces wzmacniania zarządzania w Grupie Azoty oraz zapewnienia jej stabilnego i przewidywalnego funkcjonowania - poinformowała GA.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" należy do Grupy Azoty. Zajmuje się produkcją m.in. nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej.

