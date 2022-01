Grupa Azoty Police i PŻM z nową umową

Grupa Azoty Police i Polska Żegluga Morska, działająca w imieniu i na rzecz Polsteam Shipping Company Ltd, podpisały pięcioletnią umowę na przewóz surowców fosforonośnych z Maroka i Algierii do portu morskiego w Policach. Zgodnie z umową, chodzi o dostarczenie ok. 80 procent całkowitego zapotrzebowania na przewóz z tych krajów wspomnianych surowców, wykorzystywanych przez Grupę Azoty Police do produkcji nawozów wieloskładnikowych.

– Kontynuujemy wieloletnią współpracę z PŻM, podmiotem gwarantującym naszej spółce przede wszystkim elastyczność i terminowość usług – podkreślił prezes Grupy Azoty Police Mariusz Grab. – Priorytetem jest dla nas utrzymanie ciągłości produkcji nawozów wieloskładnikowych, a dostawy realizowane przez Polską Żeglugę Morską pomagają nam osiągać ten cel nawet w dobie pandemii i zawirowań na rynku transportowym. Na mocy podpisanej dziś umowy PŻM zapewnia dyspozycyjność i dostępność szerokiej floty morskiej przystosowanej do polickiego portu.

Zgodnie z podpisaną umową, całkowita wartość zafrachtowań, czyli koszów transportu drogą morską, została oszacowana na kwotę około 67 mln dolarów w trakcie pięciu lat. Wartość ta zakłada średnioroczną realizację dostaw na zbliżonym poziomie wolumenów przewiezionych przez armatorów jak w ubiegłym roku przy uśrednionej stawce z zafrachtowań z 2021 roku.

– Kolejny kontrakt zawarty pomiędzy Grupą PŻM a Grupą Azoty Police to gwarancja zatrudnienia dla statków w ważnych dla naszej grupy relacjach przewozowych – dodał dyrektor naczelny PŻM Andrzej Wróblewski. – Umowa korzystna jest dla obu stron nie tylko ze względów komercyjnych, ale również dlatego, iż stanowi przykład udanej i wieloletniej współpracy. Przy dużej liczbie zarządzanych przez PŻM statków w pełni spełniających wymogi konwencyjne gwarantujemy, iż realizacja kontraktu będzie przebiegać planowo i bez zakłóceń. Mam ogromną nadzieję, że współpraca Grupy PŻM i Grupy Azoty Police przez te kolejne lata będzie się układać tak dobrze jak dotychczas. Ten podpisywany dziś kontrakt jest tego najlepszym dowodem.

Polska Żegluga Morska na mocy obowiązującej dotychczas umowy traktowała priorytetowo Grupę Azoty Police, rezerwując dla niej moce przewozowe w każdej sytuacji rynkowej. Tym samym obserwowane podczas pandemii problemy z transportem morskim nie dotyczyły polickiej spółki.

Obecna umowa będzie obowiązywała od początku 2022 do końca 2026 roku.

(ek)