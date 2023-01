Gospodarka morska na Pomorzu Zachodnim. To były dwa dobre lata

– To były dwa dobre lata dla gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim – powiedział dr Andrzej Montwiłł, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, w trakcie XVII Spotkania Noworocznego Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego, które to odbyło się 18 stycznia br. na stadionie Pogoni Szczecin. Mimo pandemii, wojny na wschodzie i wielu innych przeszkód sukcesów w tej branży nie brakuje.

– Dla mnie najważniejszym wydarzeniem jest pogłębienie toru wodnego do 12,5 m przez Urząd Morski w Szczecinie. Można Urzędowi Morskiemu pogratulować, że inwestycja została skończona, stało się to w terminie i zgodnie z założeniami. Otwiera to Policom drogę rozwoju portu. Mamy tu też zresztą zaawansowane prace inwestycyjne. Jeśli chodzi o port w Szczecinie, to każdy zadaje sobie pytanie, kiedy będzie otwarta ta, na razie „droga donikąd” o głębokości 12,5 m – przez Kanał Kaszubski i Kanał Dębicki. Liczę na to, że Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście szybko wyrobi się z tymi inwestycjami.

Armatorzy; tu też optymizm. Euroafrica rozwija swoje interesy między innymi w Ghanie, będąc – jak państwo wiedzą – światowym liderem przewozu ziarna kakaowego. Ma też potężny terminal orzeszków pinii. Wreszcie też polski rząd przekonał się do tego pomysłu, pan minister Gróbarczyk i wreszcie zaczęto budować polskie promy dla polskich armatorów. Obecnie linie promowe do Świnoujścia są bardzo „gorące”; pływają na tych liniach nowe promy, w tym TT Lines, inni armatorzy dobijają się, więc wygląda na to, że jesteśmy dla nich ważni.

No i wreszcie transport, spedycja, logistyka, dziedziny związane z gospodarką morską choć, nie bezpośrednio. Jesteśmy regionem, gdzie powstaje najwięcej powierzchni krytych w Polsce. Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej informuje, że każdy teren, który się nadaje dla deweloperów magazynowych, jest brany na pniu.

Półtora roku temu zaczęliśmy dwa bardzo istotne programy: Szczecin Offshore 2025, Zachodniopomorski Offshore 2025, bo tworzy się potężny sektor gospodarki morskiej, czyli morska energetyka wiatrowa. Mamy pierwszych 8 farm wiatrowych w fazie powstawania, na etapie przygotowania. Mamy predyspozycje, by jako region być tu bardzo ważnym. Mamy inwestorów, nawet tych z górnej półki. Jesteśmy najlepszym regionem z dostępem do wody i terenami niezagospodarowanymi.

Statków co prawda nie budujemy, ale budujemy piękne kadłuby. Przykładem może być „temat medialny”, czyli zbudowany przez Partner Stocznię sp. z o.o. kadłub statku, który przewozić będzie rakietę Ariane 6.

(r.)