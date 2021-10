Gorąca linia. Dziś dyżur inspektora pracy

To już dziś (14 bm.) na pytania z zakresu prawnej ochrony pracy i legalności zatrudniania obywateli polskich będzie odpowiadać nasz ekspert - Magdalena Kwaśniewska, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

Można zasięgnąć informacji i porad na temat zgodnego z przepisami prawa zatrudnienia pracowników w firmach zagranicznych, a także sezonowym zatrudnianiu, główne młodocianych pracowników. Inspektor pracy odpowie również na pytania tych pracodawców, którzy chcą legalnie przyjmować do pracy cudzoziemców. Zainteresowanym wyjaśni także czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenia i jakie są konsekwencje podpisania takich umów.

Zapraszamy do skorzystania z porad w godz. 10-12 pod numerem telefonu 91 44 29 299. Pytania można także przesyłać e-mailem: kontakt@24kurier.pl (do czwartku, do godz. 11).

(kel)