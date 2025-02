Gaz z USA dla Grupy Azoty? Podpisano list intencyjny

Z amerykańskiego gazu mogłaby skorzystać m.in. Grupa Azoty Police. Fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty podpisała list intencyjny z American Gas Partners w sprawie potencjalnej współpracy dotyczącej dostaw gazu z USA. Podpisany dokument wyrażający intencje współpracy, jest pierwszym krokiem umożliwiającym stronom podjęcie negocjacji szczegółowych warunków ewentualnej umowy. Dostawy, w przypadku osiągnięcia porozumienia, miałyby być realizowane za pośrednictwem platformy do kontraktowania i zakupu gazu, do której docelowo ma przystąpić ograniczona liczba jego odbiorców z Europy oraz określonych producentów z USA.

American Gas Partners przygotowuje obecnie projekt inwestycyjny budowy infrastruktury do przeładunku gazu skroplonego w USA, co znacząco zwiększy możliwości dostaw tego paliwa do Europy, w tym do Polski.

– Gaz dla Grupy Azoty to jeden z podstawowych czynników determinujących konkurencyjność, dlatego szczegółowo analizujemy możliwości, jakie pojawiają się na rynku w zakresie dywersyfikacji dostaw tego surowca – skomentował wiceprezes Grupy Azoty SA Hubert Kamola. – Rozmawiamy z partnerami, którzy mogą nam dostarczyć atrakcyjny cenowo produkt, w oparciu na stabilnej infrastrukturze i perspektywicznym modelu biznesowym.

Z kolei Pierce Kirby., prezes American Gas Partners Inc., zaznaczył, że transparentna platforma dla odbiorców gazu, w której istotną rolę odgrywają niezależni producenci gazu w USA, może przynieść wymierne korzyści Grupie Azoty w formie dostaw cenowo konkurencyjnego gazu ze stabilnego regionu świata.

– Wraz z naszym nowym partnerem, Grupą Azoty, jesteśmy podekscytowani potencjalną współpracą – powiedział Pierce Kirby. – Wierzę, że w obecnej sytuacji geopolitycznej przełoży się ona także na wymierne korzyści dla Polski.

(ek)