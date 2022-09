Fundusze przekażą 14 mln zł

Pięć Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działających w dorzeczu Odry, przekaże łącznie 14 milionów złotych w formie dotacji na zarybianie. W czwartek, 22 września, na szczecińskiej Łasztowni prezesi WFOŚiGW w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Katowicach ogłosili porozumienie w ramach programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”.

W spotkaniu wzięli też udział: Małgorzata Golińska – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poseł Artur Szałabawka oraz wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

– Celem jest wsparcie odbudowy ekosystemu Odry między innymi poprzez zarybianie i inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej – powiedziała wiceminister Małgorzata Golińska. – Przyczynią się one do lepszego zarządzania żywymi zasobami rzeki oraz ich skuteczniejszej ochrony

Wojewoda dodał, że program przyczyni się do przywrócenie populacji ryb i odbudowy ekosystemu Odry sprzed kryzysu oraz jej walorów przyrodniczych. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w ratowaniu rzeki przed zanieczyszczeniem.

– Wyłowiliśmy blisko 170 ton ryb i mięczaków i tym samym zapobiegliśmy wtóremu zakażeniu rzeki – mówił Zbigniew Bogucki. – Wyrazy uznania kieruję do strażaków – zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, żołnierzy WOT i wojsk operacyjnych, funkcjonariuszy policji oraz pracowników administracji zespolonej, samorządowców nadodrzańskich, pracowników Wód Polskich, Polskiego Związku Wędkarskiego, rybaków oraz wędkarzy zaangażowanych w usuwanie skutków zanieczyszczenia Odry.

W ramach programu dofinansowane będzie zarybianie zgodnie z aktualnymi operatami rybackimi lub innymi dokumentami, potwierdzającymi jego konieczność, w tym m.in. pozyskiwanie tarlaków jako genetycznej bazy wyjściowej do produkcji materiału zarybieniowego, odtworzenie tarlisk jako naturalnych miejsc odbudowy ekosystemu flory i fauny związanych z namnażaniem ryb i skorupiaków, a także monitoring ssaków żyjących w ekosystemie Odry. Działania – o ile korzystnie wpłyną na główny nurt – będzie można prowadzić także na dopływach.

– Odra łączy – nie tylko mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale całej zachodniej Polski – podkreślił Marek Subocz, prezes WFOŚiGW w Szczecinie. – Jako Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reagujemy na nadzwyczajną sytuację zagrożenia naszej rzeki i przekazujemy środki na ochronę odrzańskiej przyrody. Będą to dotacje w wysokości 100 proc. dla jednostek, które są uprawnione do zarybiania wód. Szczeciński Fundusz przeznacza trzy miliony złotych na odbudowę ekosystemu i różnorodności biologicznej Odry.

Program, którego celem jest odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej Odry, zaplanowano na lata 2022-2025. Dofinansowanie to dotacja w wysokości 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. O środki będą mogły wnioskować podmioty uprawnione do zarybiania, w tym m.in. uczelnie i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe i społeczne, organizacje producentów ryb, organy administracji publicznej lub parki narodowe – do ochrony ryb na swoim terenie.

(ek)