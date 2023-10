Dobry start na wyprawkę szkolną. W regionie do rodziców trafiło już niemal 60 milionów

Do 30 listopada można jeszcze sięgać po pieniądze na wyprawki szkolne w ramach programu Dobry Start. Do tej pory w Zachodniopomorskiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już świadczenie 300 plus na kwotę 54,4 mln złotych. W kraju kwota przekazanego dofinansowania w roku szkolnym 2023/2024 przekroczyła 1,3 mld złotych.

W Szczecinie na konta rodziców trafiło niemal 12,3 mln zł, a w Koszalinie prawie 3,6 mln złotych.

– W województwie zachodniopomorskim do tej pory rodzice złożyli przeszło 136 tys. wniosków o 300 plus – informuje Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Szczecinie.

Program Dobry Start to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy – aż do ukończenia przez nie 20 lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Takie rządowe wsparcie przysługuje raz w roku. Rodzice lub prawni opiekunowie – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Kto jeszcze tego nie zrobił, musi zawnioskować o 300 złotych do 30 listopada 2023 roku – wyłącznie elektronicznie. Wniosek można wysłać przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

