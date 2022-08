300 plus na wyprawkę szkolną. Na co wystarcza rządowa pomoc?

Ostatnie dni przed pierwszym dzwonkiem to gorący czas dla uczniów i rodziców na uzupełnienie wyprawki szkolnej, a ta sporo podrożała. Wzrost cen szczególnie odczuwalny jest w księgarniach przy zakupie nowych podręczników. Za nowy komplet książek - bez tych do nauki języków - trzeba zapłacić około 700 złotych. Wzrost ceny papieru spowodował również, że droższe są zeszyty i inne artykuły: bloki, kolorowe papiery, bibuła. Rządowa pomoc w postaci 300 złotych na „Dobry Start" pomaga, ale nie wystarcza na wyposażenie ucznia do szkoły - szczególnie drogi jest pierwszoklasista, zarówno ten z podstawówki, jak i liceum czy technikum.

Program „Dobry Start" został wprowadzony w lipcu 2018. Wcześniej rodzice nie mogli liczyć na takie finansowe wsparcie. Przeznaczony jest dla dzieci uczących się do 20. lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do 24. roku życia. Dla wielu rodzin to niewątpliwie ważny zastrzyk gotówki, dla innych - kwota zbyt mała, aby pokryć zakup większości szkolnego wyposażenia.

- Podręczniki podrożały od ubiegłego roku o 10-14 procent, przeciętnie jedna książka do szkoły

...