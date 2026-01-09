„Dar Młodzieży” przechodzi remont

Fot. Wojciech SOBECKI

W stoczni Net Marine trwa remont żaglowca „Dar Młodzieży”. To pierwszy od ponad 40 lat remont klasowy jednostki realizowany poza Trójmiastem.

REKLAMA

Prywatna stocznia ze Szczecina wygrała przetarg na wykonanie remontu, a prace o wartości prawie 3,5 mln zł powinny zakończyć się pod koniec stycznia.

Zakres robót obejmuje między innymi uszczelnienie wału napędowego, konserwację zbiorników balastowych, wymianę bulajów i całościowe malowanie kadłuba. Prace prowadzone są pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.

Przy zimowej pogodzie wyzwaniem dla stoczni będzie malowanie kadłuba, gdyż przy niskiej temperaturze i dużej wilgotności powietrza prac malarskich się nie wykonuje, ponieważ farba może spłynąć ze stalowej powierzchni.

Być może szczeciński remont będzie ostatnim w historii żaglowca jako jednostki szkolnej. Zgodnie z założeniami rządu, uczelnie morskie w Szczecinie i Gdyni mają otrzymać nowe jednostki do szkolenia studentów. Gdyński Uniwersytet Morski, do którego należy „Dar Młodzieży”, planuje rozpoczęcie szkolenia studentów na nowym statku w 2029 roku, tymczasem zgodnie z przepisami następny remont klasowy „Daru” powinien być zrealizowany w roku 2031. Czy słynny żaglowiec będzie wówczas jeszcze jednostką szkolną? Nie wiadomo.

„Dar Młodzieży” zbudowała w 1981 roku Stocznia Gdańska. Uroczyste podniesienie bandery odbyło się 4 lipca 1982 roku.

„Dar” jest pierwszym wielkim żaglowcem oceanicznym zbudowanym w polskiej stoczni, który opłynął świat. Statek został uhonorowany tytułem Ambasadora Szczecina.

Słynny żaglowiec, na którym wykształciło się kilka pokoleń oficerów i marynarzy, ma 108,8 m długości, 14 m szerokości i zanurzenie 6,6 m. Powierzchnia żagli wynosi 3015 m2. Dwa najwyższe maszty mają po 49,5 m wysokości. W skład stałej załogi wchodzi 40 osób. Jednorazowo statek może zabrać w rejs 136 praktykantów.

Wojciech SOBECKI

REKLAMA