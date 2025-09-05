Dar Młodzieży przypłynął do Świnoujścia. Kiedy można wejść na pokład? [GALERIA]

Głośny sygnał dźwiękowy, minięcie z promem Unity Line i cumowanie przy nabrzeżu – tak zawitał do Świnoujścia majestatyczny żaglowiec. „Dar Młodzieży” wpłynął w paradnym nastroju, a powitali go z honorami uczniowie Zespołu Szkół Morskich.

Majestat polskiego żeglarstwa w całej krasie zacumował na wysokości Kapitanatu Portu w Świnoujściu. Co więcej czeka na turystów i mieszkańców, którzy chcą wejść na pokład i zwiedzić legendarną jednostkę.

Najpopularniejsza polska fregata będzie stacjonowała przy świnoujskim nabrzeżu przynajmniej do niedzieli wieczorem. W wyznaczonych godzinach można wchodzić na pokład i zwiedzać zakamarki polskiej legendy mórz i oceanów. Co ważne, pokład będzie otwarty bezpłatnie. Wejście będzie możliwe w sobotę od 10.00 do 18.00 oraz w niedzielę od 10.00 do 18.00. Choć „Dar Młodzieży” w naszym województwie bywa stosunkowo często, to każda okazja, aby go zobaczyć jest dobra i warto z niej skorzystać.



Tekst i fot. (km)