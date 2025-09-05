Dar Młodzieży zawinie do Świnoujścia

Fot. archiwum/Bartosz TURLEJSKI

Świnoujskie nabrzeże będzie miało w ten weekend wyjątkowego gościa, zacumuje bowiem przy nim „Dar Młodzieży”, bezapelacyjnie najsłynniejszy polski żaglowiec. Fregata będzie do dyspozycji mieszkańców i turystów przez trzy dni z rzędu.

I to zdecydowanie najważniejsza informacja. „Dar Młodzieży” przypłynie do Świnoujścia już w piątek 5 września i zostanie do niedzieli 7 września włącznie. Żaglowiec zacumuje przy nabrzeżu na wysokości Kapitanatu Portu, jego pokład będzie otwarty bezpłatnie. Wejście będzie możliwe w piątek od godziny 12 do 18, w sobotę od 10 do 18 oraz w niedzielę od 10 do 18. To doskonała okazja, aby z bliska i na własne oczy zobaczyć prawdziwą ikonę polskiego żeglarstwa. Trzymasztowa fregata wybudowana w gdańskiej stoczni mierzy 108,8 metra, a przez ponad 40 lat żeglugi (zwodowany w 1981), zgromadziła niesamowite historie. Można śmiało powiedzieć, że przez pokład „Daru” przewinęły się setki tysięcy osób.

O tym, że jest to jeden z najpopularniejszych polskich żaglowców, nie trzeba nikogo przekonywać, a samego „Daru Młodzieży” przedstawiać, robi się to bardziej z szacunku do jednostki, marynarzy i kronikarskich obowiązków. Warto natomiast przy takich okazjach mówić o niesamowitych historiach, w jakich brała udział ta fregata i jej niezłomne przez lata załogi. „Dar” z sukcesami walczył w prestiżowych regatach jak choćby "The Tall Ships Races", bo choć w ferworze świętowania niewielu o tym pamięta, to szczeciński finał regat, gdzie też liczy się, kto wygrał.

Przypomnijmy, że w 2010 roku „Dar” był prawdziwą pływającą salą koncertową – na pokładzie zagościli muzycy grający muzykę poważną, bowiem jednostka w najbardziej aktywny z możliwych brała udział w promowaniu Roku Chopinowskiego 15 lat temu. Absolutnie konieczne jest uwypuklenie innego wyjątkowego wyczynu żaglowca i jego załogi. Teraz przeniesiemy się w czasie o niemal 38 lat. We włosach czuć oceaniczną bryzę, jest piękna słoneczna pogoda, a nad naszymi głowami widzimy właśnie olbrzymie przęsła Sydney Harbour Bridge, kultowego mostu, który widać zawsze przy okazji świętowania Nowego Roku. Tym razem zdobił zdjęcia z udziałem „Daru Młodzieży”, który przepływał pod nim w rejsie dookoła świata. Takich historii, epickich i tych z mniejszym rozmachem wokół „Daru” narosło przez te wszystkie lata tysiące. Jednostka nigdy nie odmówiła wezwania na sygnał SOS, jako szkoleniowy statek zawsze jest jasnym punktem na żeglarskiej mapie świata, każdy w tarapatach może liczyć na pomoc „Daru Młodzieży”.©℗

(km)