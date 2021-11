Ceny węgla oszalały! W składach trudno o opał z polskich kopalni

Jeszcze we wrześniu w składach handlujących węglem można było kupić najpopularniejsze gatunki poniżej tysiąca złotych. Teraz sytuacja zmieniła się diametralne, choć sezon grzewczy w pełni: węgla, szczególnie z polskich kopalni brakuje, a ceny - także opału z importu - ostro poszybowały w górę.

- Na dostawę węgla ze śląskich kopalni trzeba czekać co najmniej dwa tygodnie - mówi Michał Karaś ze składu opału „Passa" w Szczecinie. - Ceny są nieprzewidywalne, co dostawa, to zwyżka. Za orzech do tej pory trzeba było płacić ok. 1600 złotych za tonę, jaka będzie po kolejnej, której spodziewamy się za około dwa tygodnie, nie wiem. Teraz handlujemy węglem importowanym, ale on także nie należy do tanich, bo za tonę trzeba zapłacić 1 400 zł.

Składy węglowe zaopatrują się głównie u pośredników, ci zaś kupują węgiel na giełdach.

- Polskie kopalnie ograniczyły wydobycie do 37 procent - takie wieści dochodzą do nas od zaprzyjaźnionych dostawców ze Śląska - mówi właściciel innego szczecińskiego składu. - Telefonów od klientów chcących kupić czarne złoto rodem ze śląskich kopalni jest mnóstwo, a my nie mamy czym handlować.

Zapisy na polski węgiel

Węgiel importowany z Rosji, Czech, Chin a nawet Kolumbii nie cieszy się takim powodzeniem, jak ten pochodzący z urobku w polskich kopalniach Ziemowit, Piast, Marcel czy Mysłowicie - Wesoła.

- Importowany można kupić od ręki, sprzedajemy go zarówno na tony, ale także w 25-kilogramowych workach. Na polski prowadzimy zapisy - dopowiada M. Karaś z „Passy".

Według ekspertów na wysoką cenę węgla kamiennego, który w ostatnim czasie podrożał o ponad 40 procent, wpływa niższe wydobycie. Agencja Rozwoju Przemysłu wyliczyła, że wydobycie węgla kamiennego w Polsce tylko w 2020 roku spadło w stosunku do roku poprzedniego o blisko 12 proc., to jest o 7 mln 200 tys. ton. Poraża także cena zakupu koksu - za tonę trzeba wyłożyć z portfela powyżej dwóch tysięcy.©℗

(kel)