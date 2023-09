Branżowe święto w Elektrowni Dolna Odra

Podczas uroczystej akademii w Elektrowni Dolna Odra pracownicy wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili tegoroczny Dzień Energetyka. Fot. PGE GiEK

Podczas uroczystej akademii w piątek (8 września) w Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, pracownicy wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili tegoroczny Dzień Energetyka. Obchody były okazją do podsumowań dotychczasowej działalności elektrowni oraz do wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom.

Wśród gości byli m.in. poseł Artur Szałabawka, wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann i wiceburmistrz Gryfina Tomasz Miler. Nie zabrakło przedstawicieli władz instytucji państwowych, świata nauki, duchowieństwa oraz związków zawodowych.

– Elektrownia Dolna Odra przywiązuje bardzo dużą wagę do działań proekologicznych i ograniczania wpływu na otoczenie – mówił Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych i transformacji PGE GiEK. – Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych, wszystkie elektrownie PGE GiEK, w tym również Elektrownia Dolna Odra, wypełniają z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne zawarte w pozwoleniach zintegrowanych.

Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra, składając życzenia zwrócił uwagę, że najważniejszym ogniwem elektrowni są jej pracownicy.

– To właśnie dzięki wysokiemu zaangażowaniu pracowników Dolna Odra osiągnęła w mijającym roku najlepsze wskaźniki dyspozycyjności i awaryjności w Polsce – przypomniał.

Podczas uroczystości medalem „Za długoletnią służbę” uhonorowano 26 pracowników. Resortową odznakę „Za Zasługi dla Energetyki” otrzymało trzech pracowników, a „Za zasługi dla spółki PGE GiEK” wyróżniona została jedna osoba. Ponadto, w tym roku w Elektrowni Dolna Odra było aż 100 jubilatów, spośród których dziesięciu świętowało 45-lecie pracy.

(ek)