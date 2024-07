Bardzo dużo wniosków o 300 plus

Mimo że mamy środek wakacji, w niektórych marketach już pojawia się oferta szkolna - zeszyty, kredki, ołówki, farby, okładki do podręczników to niezbędnik ucznia, zarówno tego z podstawówki, jak i szkoły średniej. Rodzice łapią się za portfel i co zapobiegliwsi już kompletują wyprawkę, by rozłożyć wydatki. Odciąży ich finansowo - jak co roku - program Dobry Start.

W Zachodniopomorskiem, od 1 lipca, kiedy nastąpił start tegorocznej edycji programu, już złożono 62,4 tys. wniosków o 300 plus. Przypominamy, już czwarty rok z rzędu można sięgnąć po środki na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać przez aplikację mZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

- Pierwsze wypłaty już trafiły na konta rodziców i opiekunów - mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS w Szczecinie.

Wyprawka szkolna przysługuje na dzieci i nastolatków uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - do 20. roku życia. W przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością czas się wydłuża - 300 plus należy się do 24. roku życia. Świadczenie wypłacane jest bez względu na wysokość zarobków rodziców. Wsparcie finansowe nie przysługuje na najmłodszych uczniów z zerówek ani na studentów.

Wnioski o 300 plus - tylko elektroniczne - można składać do końca listopada.

- Jeśli poprawny wniosek wpłynie do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września - tłumaczy Karol Jagielski. - Wniosek po 30 listopada będzie można złożyć tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

(kel)

ZUS zalała fala wniosków o 300 plus na wyprawkę szkolną.