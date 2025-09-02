Awaria w gazoporcie? GAZ-SYSTEM wyjaśnia

Fot. Bartosz Turlejski

W sobotę wysłaliśmy do GAZ-SYSTEMU, spółki zarządzającej Gazoportem w Świnoujściu, zapytanie w sprawie awarii, o której poinformował nas pracownik firmy. Sami ustaliliśmy, że nikomu nic się nie stało. Odpowiedź z GAZ-SYSTEMU otrzymaliśmy dopiero w poniedziałek.

– Do awarii doszło w nocy z piątku na sobotę – informowała nas jedna z osób pracujących przy Gazoporcie. Uszkodzeniu miała ulec jedna z rur, przy zbiorniku nr 3. Problem polega na tym, że gaz można nadal wtłaczać, aczkolwiek nie można go „wypompować” ze zbiornika, który w tym momencie miał stać się bezużyteczny. Jak się dowiedzieliśmy, prace nad naprawą usterki trwają.

„Informujemy, że w Terminalu LNG w Świnoujściu nie ma i nie było w weekend awarii. Wszystkie zbiorniki działają, także opisywany zbiornik TK2013. (…) We wspomnianym czasie rzeczywiście włączył się głosowy system alarmowy. Jednak trzeba mieć na uwadze, że system ten jest bardzo czuły. Powodem włączenia się tego systemu były warunki atmosferyczne. Nie miało to żadnego wpływu na pracę Terminalu” – poinformowała nas Iwona Dominiak, rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM. ©℗

(km)