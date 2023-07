Szmaragdowy Flesz

Flesz to niespełna półtoraroczny psiak – przystojniak w świetnej kondycji i zdrowiu. Z radością zamieni schroniskowy boks (nr 17) na miejsce w kochającej rodzinie. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/wolontariat

Ktoś go wyprowadził na spacer. Na wybiegu dla psów zostawił. Dziś jest pod opieką schroniska, którego wolontariusze o Fleszu mówią jednym głosem: „On kocha człowieka ponad wszystko. Tym bardziej boli fakt, że to właśnie człowiek tak go zawiódł”.

Flesz do schroniska został dowieziony przez patrol interwencyjny z wybiegu przy ul. Kopalnianej, który znajduje się w sąsiedztwie jednego z najbardziej malowniczo położonych śródmiejskich jezior – Szmaragdowego. Od razu podbił serca opiekunów. Tym bardziej że to uroczy, pozytywnie nastawiony do świata młodziak, którego cechy decydują o jego wyjątkowości. I bynajmniej nie chodzi tylko o Flesza urodę.

– Niczym bohater DC Comics, Flesz posiada zdolność przemieszczania się z niezwykłą szybkością. Zwłaszcza kiedy w pobliżu pojawia się człowiek. Uwielbia zwracać na siebie uwagę, wesoło podrygując w boksie i wystawiając łapki. Zupełnie jakby chciał powiedzieć: „Ej, człowiek, weź mnie” – opowiadają wolontariusze schroniska.

Ten psiak to typ sportowca, więc dobrze się sprawdzi w rodzinie aktywnie spędzającej czas. Jest też ciekawski, więc na spacerach radośnie eksploruje okolicę. Równie chętnie się bawi, jak przyjmuje głaski i przysmaki. Ostatnio stał się także towarzyski.

– Flesz dzieli swoją kwaterę z Rudym. Chłopaki początkowo średnio się dogadywali, ale z każdym kolejnym dniem stawali się coraz lepszymi kumplami. Na wybiegu radośnie brykają i wspólnie przypuszczają nalot na człowieka, aby odebrać należną im dawkę czułości – mówią wolontariusze.

Flesz (170/23) zasługuje na drugą szansę od losu: na nowy dom i kochającą rodzinę. Potrzebuje ich na już i na zawsze. Osoby, które zechciałyby przygarnąć tego przystojniaka – lub jakąkolwiek inną psinę w potrzebie – są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)