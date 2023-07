Szczęście w pakiecie

Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/ wolontariuszka Patrycja

Czy jest gdzieś dom na osiem łap i dwa łaciate brzuchy? To pytanie stawiają wolontariusze i pracownicy szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, nie ustając w poszukiwaniu rodziny dla Bobika i Endo, czyli dwóch wyjątkowych braci… z wyboru.

W nieznanych okolicznościach obaj stracili opiekunów. Los ich połączył na wspólnej ścieżce bezdomności. Od głodu, chłodu i chorób tymczasowe schronienie znaleźli w szczecińskim przytulisku – wspólny schroniskowy boks. Jeden za dwóch i obaj za jednego – w takim pakiecie na szczęście to właśnie Bobik i Endo powinni trafić pod jeden dach i opiekę kochającej rodziny.

– Widać, że psiaki niejednego chrupka już razem zjadły i po niejednej kałuży razem skakały. Bo są ze sobą niesamowicie zżyte i nie odstępują się na krok. Dlatego nie mamy ani serca, ani odwagi ich rozdzielać – mówi wolontariuszka Patrycja. – Chłopaki mają po 7 i 8 lat: łagodne, radosne i mocno stęsknione czułości. Poza tym uwielbiają biegać i się bawić, byle razem. Czy znajdziemy dla nich dom na osiem łap i dwa łaciate brzuchy?

Psiaki są prawie identyczne. Choć i w ich – Bobika i Endo – przypadku owo „prawie” robi wielką różnicę.

– Gdyby Endo mógł mówić, to pewnie by rzekł: „Kiedyś wkręcaliśmy wszystkich, że jesteśmy rodzeństwem, ale teraz Bobik przytył i wszystko zepsuł”. Co Bobik nie pozostawiłby bez echa: „Gdyby nie to, że Endo zapuścił włosy, moglibyśmy dalej udawać, że jesteśmy rodzonymi braćmi. Może jeszcze jakby trochę przybrał na wadze…” – dodaje wolontariuszka Patrycja.

Bobik (142/23) jest starszy – ma około 8 lat. Endo (143/23) jest niespełna rok młodszy. Dla tych braci z wyboru jest potrzebny nowy wspólny dom – na już i na zawsze. Osoby, które zechciałyby przygarnąć oba psiaki w pakiecie, są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)