Rudy Rysiu - znów w potrzebie

Mały pies w wielkim schronisku - Rysio (459/23). Temu wyjątkowemu seniorowi na czterech łapkach jest potrzebny dom: na już i na zawsze. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

On już wie, co znaczy bezdomność i pobyt w schronisku. Choć przez pięć lat to złe wspomnienie w pamięci Rysia mogło się zatrzeć. Niestety, znów odżyło, bo został "zrzeczony przez najbliższą rodzinę właścicielki, która nie jest w stanie dłużej opiekować się psiakiem".

Rysiu miał pięć lat, gdy po raz pierwszy trafił do schroniska. Teraz ma blisko 10, co widać po jego posiwiałym pyszczku i łapkach.

- Nie może zrozumieć, co się właśnie stało? Dlaczego? Przecież już zdążył się przyzwyczaić do bliskości człowieka, ciepłego łóżka, regularnych spacerów. Jego pani już przy nim nie ma. Za to są kraty schroniska. Lecz on mimo wszystko nie traci nadziei na lepsze jutro - o rudym Rysiu opowiadają schroniskowi opiekunowie. - My tej nadziei nie możemy zawieść, więc szukamy dla tego puchatego kawalera nowej bezpiecznej przystani: na jesień życia, na zawsze!

Rysiu jest seniorem o pięknej sierści i przyjaznej naturze. Z kondycją u niego nie najlepiej: nie da się ukryć, że ma lekką nadwagę. Jednak regularne spacery i bieganie za piłką pozwolą mu szybko zrzucić zbędne kilogramy. Rysiu jest grzeczny, chętny do współpracy i zabiega o uwagę opiekuna. Wystarczy dać mu szansę.

- Ma piękne oczy, w których widać ogromną nadzieję. Nie pozwolimy, aby zgasła. Szukamy dla niego zrozumienia i najlepszego domu pod słońcem - zapewniają schroniskowi opiekunowie.

Rysiu jest rezydentem schroniskowego boksu nr 3. Bardzo chce zamienić tę tymczasowa miejscówkę na miejsce u boku troskliwego opiekuna. Osoby, które zechciałyby przygarnąć rudego Rysia (459/23) - sympatycznego psiego seniora, lub jakąkolwiek inną psinę lub kocinę w potrzebie - są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗