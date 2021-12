Poznaj się z Tytusem

To przyjazny całemu światu wulkan energii. Ochoczo brykający i zachęcający do zabawy. Mimo że to psiak o wyjątkowo pogodnej naturze, od sierpnia nikt nie chce dać mu szansy. Dlatego Tytus, dla którego zabrakło miejsca na rodzinnych wakacjach, wciąż szuka domu.

Trafił do szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt pewnej letniej nocy. Bo zagubiony i przerażony błąkał się samotnie po Pomorzanach (rejon ul. Sierpowej). Dom mu zaginął 6 sierpnia. W okolicznościach nieznanych. Wszystko wskazywało, że tylko na chwilę, ale faktycznie... Od już niemal pół roku jest rezydentem zimnego boksu nr 57.

- Jest duży i żywiołowy. Bardzo przyjaźnie nastawiony do człowieka. Uwielbia spacery, podczas których nie odpuszcza obwąchania choćby jednego krzaczka. Do tego rozpiera go energia, więc puszczony na wybiegu ochoczo bryka zachęcając opiekuna do zabawy - o Tytusie (275/21) opowiadają pracownicy schroniska. - To mądry i nietrudny do ułożenia pies. Typ sportowca, który najlepiej się odnajdzie w aktywnie spędzającej czas rodzinie.

Tytus to sympatyczny sześciolatek w świetnej kondycji i zdrowiu. Pies łatwo nawiązujący kontakt, łatwy do przekupienia przysmakiem. Chętnie przyjmujący czułe przytulanie i głaskanie. Poczciwy, łagodny i grzeczny, a więc idealny pies rodzinny - warto się poznać na nim.

Kto chciałby tego hebanowego przystojniaka z białą łatą na klacie (275/21) przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)