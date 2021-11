Morus, czyli psiak w potrzebie

Żeby wzbudzić w nim radość, wystarczy powiedzieć „spacerek". Zmienia się wówczas nie do poznania: z psiny przerażonej realiami przytuliska w dawnego kanapowego pieszczocha. Widać, że ów mały pies o wielkim sercu bardzo - na już i na zawsze - potrzebuje nowej kochającej rodziny.

Morus to teraz rezydent o numerze 372/21. Zrzeczony w połowie października br. - jak lakonicznie informuje administracja schroniska - „z przyczyn losowych niezależnych od dotychczasowego właściciela".

- To bardzo sprytny mały pies, który zdaje się rozumieć co się do niego mówi, bo w mig wykonuje każde polecenie. Jest grzeczny, spokojny i łasy na przysmaki. I naprawdę ma w sobie to coś, co sprawia, że trudno się oprzeć jego urokowi - przekonują pracownicy schroniska.

Morus jest niezwykle przyjaznym psiakiem. Dwulatkiem, który chętnie spędza czas na zabawie i spacerach. Uwielbia towarzystwo ludzi, a szczególnie dzieci. Świetnie więc się nadaje na psa rodzinnego.

- Zostanie poddany u nas zabiegowi kastracji i po rekonwalescencji będzie mógł rozpocząć spacery zapoznawcze. Zapraszamy do poznania tego uroczego malucha - zachęcają pracownicy schroniska.

Kto chciałby tego opuszczonego psiaka (372/21) przyjąć do rodziny jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

