Lenka niczym iskierka

Wygląda jak marzenie: śliczna i delikatna. Ale ma charakterek. Jest niczym żywe srebro, wiecznie czymś podekscytowana. Pracownicy schroniska nie mają wątpliwości: "Potrzebuje opiekuna, który będzie miał mnóstwo cierpliwości i czasu, aby nieco okiełznać jej nieco dziką naturę".

Lenka bywa kapryśna. Ale przede wszystkim jest miła. I do zabawy zawsze skora. Choć według kalendarza to już 8-latka.

- Trafiła pod naszą opiekę 12 lipca br. Została dowieziona na Wyspie Puckiej, nad Odrą - wspominają w schronisku. - Nic nie wiemy o jej przeszłości. Wyglądało na to, że się zagubiła. Niestety, nikt jej nie szukał. Teraz jej tymczasowym domem jest więc boks nr 22.

Lenka to schroniskowa rezydentka o numerze 285/22. Łatwo ją zauważyć. Nie dość, że jest charakterystycznie i pięknie umaszczona, to jeszcze głośno - szczekaniem - nawołuje każdego, kto znajdzie się w zasięgu jej wzroku.

- Łatwo daje się przekupić przysmakami. Dosłownie nakręca się, gdy tylko dostrzeże opiekuna idącego ku niej z puszeczką ulubionej karmy. Jest skora do zabawy. Ale wobec innych psów nie zawsze towarzyska: relacje z psimi kolegami nie zawsze jej wychodzą. Wyraźnie woli przebywać w bliskości człowieka. Liczymy, że znajdzie się dla niej opiekun, który będzie mógł Lence poświęcić dużo, dużo czasu - przekonują pracownicy schroniska.

Kto chciałby śliczną Lenkę (285/22) przygarnąć, przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele - oprócz świąt - w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30. Na nowe domy i rodziny czekają tam aktualnie 41 psiaków oraz 28 kociaków.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)