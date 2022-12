Imbir (nie tylko) na zimę

To młodziutki rozbrykany pies. Niespełna roczny szczeniak. Jednak najlepszy okres życia mu umyka za kratami przytuliska dla bezdomnych zwierząt. Czy w schroniskowym boksie przyjdzie mu spędzić także najbliższe święta?

Imbir jest mieszańcem labradora. Stąd jego postura i charakterystyczny biszkoptowy kolor. I jak psy tej rasy jest…

- Bardzo wesoły i ufny, a też szybko nawiązuje przyjazny kontakt z człowiekiem - o Imbirze opowiadają jego schroniskowi opiekunowie.

Do placówki przy al. Wojska Polskiego szczeniak trafił w połowie sierpnia br. Jako znaleziony przy ul. Zakole. Nie wiadomo, co stało się z jego dotychczasową rodziną. Faktem jest, że Imbir stracił dom, gdy z rozczulająco „puchatej kulki" zmienił się w obiecującego młodego psa - tyle że dużego.

- Nadal trzeba go traktować jak szczeniaka. Ma niespełna rok i wciąż jest rozbrykany. Na widok znajomych cieszy się całym sobą. Inaczej mówiąc: ma bardzo wysoki poziom pobudzenia i dość trudno go wytonować. Potrzebuje cierpliwego i doświadczonego opiekuna, który naszego niesfornego Imbira nauczy dobrych manier - mówią pracownicy schroniska.

Imbir jest bystry, chętny do nauki. Ciekawym świata i kochającym tyleż spacery, co zabawowe wyzwania. Do tego jest pieszczochem i łasuchem. To idealna kombinacja cech, dzięki której ten uroczy psiak ma szansę stać się wymarzonym kompanem dla każdej rodziny. Tym bardziej, że jest przyjaźnie nastawiony wobec innych psów, a na koty nie zwraca uwagi. Może więc się okazać „puzlem", który idealnie uzupełni każde rodzinne stadko pupilów.

Kto zechciałby wyrwać zza schroniskowych krat to psie dziecko (378/22) - przygarnąć, przyjąć do rodziny - jest proszony o kontakt z placówką przy al. Wojska Polskiego 247 w Szczecinie: tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30. Obecnie na nowy dom w schroniskowych boksach czeka ponad 60 czworonogów, w tym aż 50 psiaków.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)