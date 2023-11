„Super Buda", czyli dziennikarskie talenty z Bukowego

Zespól redakcyjny „Super Budy” wraz z Małgorzatą Łabuń, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie oraz Kamilą Nienałtowską-Grzelak, polonistką i opiekunką szkolnego koła dziennikarskiego. Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Trzy „Szkolne Pulitzery” zobowiązują. I motywują do dalszego redagowania „Super Budy”, choć zespół dziennikarski się zmienia. Gazetka, która jest wydawana w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Seledynowej na osiedlu Bukowym w Szczecinie, ma już ponad dekadę, a nastoletni dziennikarze przygotowują cztery wydania pisma w roku szkolnym.

W szkole prężnie działa koło dziennikarskie. Na przestrzeni lat w dorobku szkolnych redaktorów były teksty do gazetki uczniów klas I-III „Bukowe Nowinki”, która już nie istnieje, lecz o przyznaniu jej tytułu „Super Pulitzer” w 2011 roku przypomina dyplom na frontowej ścianie na parterze placówki. Wciąż aktywni są za to młodzi redaktorzy pisma „Super Buda” – to periodyk klas starszych, czyli uczniów od IV do VIII klasy, który nagrody w naszym konkursie otrzymał dwukrotnie: w 2012 i 2017 roku.

– Gazetka sprzedaje się na pniu – śmieje się Kamila Nienałtowska-Grzelak, nauczycielka języka polskiego, a jednocześnie opiekunka Koła Młodych Dziennikarzy w SP nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie. – Każde z czterech wydań, po dwa na jeden semestr, jest rozprowadzane w 40 egzemplarzach, a symboliczne dwa złote za pismo zasila fundusz charytatywny. Co roku cel zbiórki jest inny, ogłaszamy go na wiosennym szkolnym festynie.

Relacje ze szkolnych wydarzeń, recenzje obejrzanych filmów, wystaw i książek, reportaże z wakacyjnych podróży, wywiady, ciekawostki dotyczące historii, przyrody, artykuły naukowe, porady, fotorelacje i kącik humoru – uczniowie redagujący gazetkę wiedzą, co interesuje ich kolegów i zapełniają szpalty pisma w formacie A4 tekstami, które uczą i bawią.

Młodzi redaktorzy „Super Budy” są pełni pomysłów na kolejne artykuły, dociekliwi nie mniej niż profesjonalni dziennikarze, pracowici i przekuwający swoje pasje w sukces.

Od pierwszej klasy w tworzeniu szkolnego pisma uczestniczy Aleksander Koziak, dziś już uczeń klasy VII C. Swoją dziennikarską przygodę rozpoczął w „Bukowych Nowinkach”. W dorobku ma wiele tekstów o różnorodnej tematyce.

– Piszę na tematy przyrodnicze i historyczne, robię relacje z wycieczek i imprez, polecam, co można robić w wakacje w Szczecinie i tłumaczę, skąd wziął się w naszej kulturze św. Mikołaj – wylicza Olek.

Lena Turkiewicz z klasy VI B do ostatniego numeru gazetki napisała relację z wakacyjnych wojaży po Stanach Zjednoczonych, jest również autorką wywiadu z Bat Mom, czyli Barbarą Górecką, mieszkanką osiedla Bukowego, która ratuje nietoperze i się nimi opiekuje. Lena wzbogaca szkolne pismo rubryką z humorem, ciekawostkami i informacjami z życia szkoły.

Kuba Kaniuk, również uczeń klasy VI B, interesuje się sportem, zatem na łamach pisma ukazała się jego rozmowa z Rafałem Piotrowskim, trenerem piłki nożnej w Okręgowym Klubie Sportowym „Prawobrzeże”. Jakuba interesuje także nauka, więc jeszcze przed otwarciem Morskiego Centrum Nauki poinformował szkolną brać, co ciekawego znajdzie się w muzeum. Sprawnie wychodzi mu pisanie relacji ze szkolnych imprez i klasowych wyjść. np. do filharmonii. Lubi opisywać swoje podróże, dzielić się przepisami kulinarnymi.

Klasa VI B ma silną reprezentację w kole dziennikarskim. Zosia Mandau jest pasjonatką starego kina, postanowiła więc napisać artykuł o dawnym Hollywood i jego gwiazdach. Lubi również czytać książki, a po każdej przeczytanej lekturze bierze się do pisania recenzji.

Jej klasowa koleżanka – Wiktoria Tomaszewska specjalizuje się w tematyce historycznej. Na łamach „Super Budy” opublikowała tekst o dawnych nośnikach muzyki: winylowych płytach, taśmach magnetofonowych, płytach CD, mp3.

– Dźwięk analogowy i stereofoniczny to wielka pasja mojego taty i wujka – mówi Wiktoria. – Ja także połknęłam tego bakcyla. Interesuje mnie historia mody, napisałam więc o XIX-wiecznych kreacjach i tkaninach, a artykuł zilustrowałam własnymi rysunkami.

W tym roku szkolnym zespół redakcyjny pisma wzbogacił się o trzy nowe dziennikarki.

Lena Nowosławska z klasy IV B swoją przygodę z redagowaniem gazetki zaczęła imponująco.

– Przygotowałam artykuł o szafkach dla uczniów, które są w naszej szkole specjalnie dekorowane w środku, nawet kompozycjami roślinnymi, oświetleniem, wyklejankami, przytoczyłam przepis na najsmaczniejszą dynię oraz recenzję dwóch książek: „Mikołajka” i „Dzieci z Bullerbyn”, a także relację z lekcji w kinie, w którym wyświetlany był film „Przygody małego Remiego” – wylicza Lenka.

Małgosia Czaplicka z klasy V C również dopiero we wrześniu tego roku zaczęła pisać do „Super Budy”. Spod jej pióra wyszła relacja z bardzo ciekawej lekcji historii, przenoszącej uczniów na grecki Olimp.

Gabrysia Sadłowska z IV D – pasjonatka żeglarstwa, która uczestniczy w zajęciach w klasie Optymist B w Centrum Żeglarskim w Szczecinie, zamierza pisać nie tylko o swoim hobby, ale również o wędkarstwie i tańcu.

Jeszcze do końca ubiegłego roku w redakcji „Super Budy” udzielała się ósmoklasistka Oliwia Rogusz, przez dwa lata nauki – w klasie IV i V – artykuły pisała także Alina Bieniara.

– Jestem dumna z dziennikarskiego zapału młodych dziennikarzy i pełna podziwu dla pisma, które tworzą – stwierdza Małgorzata Łabuń, dyrektorka SP nr 74.

Dziennikarskie diamenty od dziewięciu lat szlifuje w szkole polonistka Kamila Nienałtowska-Grzelak, która wysłała szkolne pismo do naszego redakcyjnego konkursu na najlepsze gazetki w Zachodniopomorskiem.

– Odpowiadam także za edytorską stronę pisma, zajmuję się również jego drukowaniem. Przez pierwsze dwa lata opiekę nad kołem dzieliłam wespół z Bożeną Gąsiorek, przy tej okazji warto też przypomnieć o nauczycielkach prowadzących „Bukowe Nowinki” Jolancie Jaroszewskiej i Ewie Prusińskiej – wspomina opiekunka koła dziennikarskiego w SP nr 74.

Bieżący numer gazetki uczniów z Bukowego niebawem ujrzy światło dzienne, ale naszym Czytelnikom prezentujemy wybrane teksty z poprzednich wydań. Warto przeczytać, o czym piszą nastolatki! ©℗

Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA