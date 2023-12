Piszą teksty, aż „Wióry" lecą

Filip Łaszczych, Judyta Karakicz, Antonina Łętowska, Marika Oszurko, Gabriel Janicki, Hanna Tondel, Juliusz Naruszewicz, Alan Ferenc - to obecny zespół redakcyjny gazetki „Wióry" Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Młodzi dziennikarze tworzą teksty do pisma pod opieką nauczycielek Edyty Krupy-Nadolny i Emilii Marcinkowskiej. Jednak gazeta ma długoletnią, aż 30-letnią tradycję, zaś jej nazwa wzięła się nie tylko od znanego przysłowia „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”, miła bowiem podkreślać rolę pisma, wolność młodzieży i jej niezależność.

Historia gazety jest imponująca. Przez lata młodzi, zdolni i kreatywni uczniowie tworzą pismo a zarazem wyrażają swoje poglądy, poruszają interesujące ich tematy, obrazują życie szkoły. Nie tylko piórem, a właściwie klawiaturą komputera, ale sami tworzą grafiki i dokumentują relacje, reportaże i informacje własnymi zdjęciami.

Warto wspomnieć, że „Wióry" w naszym konkursie na najlepszą gazetkę szkolną Zachodniopomorskiego staruje od dawna - w 2001 roku otrzymał nominacja do nagrody Szkolny Pulitzer 2001, w 2014 roku dyplom laureata.

Z okazji 30-lecia gazetki młodzież z Chojny w październiku 2023 r. wydała także numer specjalny całkowicie poświęcony historii pisma.

(kel)

Garść wspomnień

Tak samo jak dziś, było 30 lat temu... Dnia 13 października 1993, godzina 12.30 apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 13 października 2023 roku, również 12.30 apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przypadek, zbieg okoliczności? A może zrządzenie losu…

To tylko albo, aż 30 lat różnicy… Właśnie mija 30 lat od wydania I numeru szkolnej gazety „Wióry”, niezależnego czasopisma młodzieży, wydawanego wówczas w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.

Wydarzenie było ważnym momentem dla szkoły i całej społeczności uczniowskiej. Pełni zapału młodzi, chętni, kreatywni ludzie, pragnący wyrazić własne zdanie na temat otaczającej ich rzeczywistości byli gotowi i odważni podzielić się spostrzeżeniami o istotnych wydarzeniach w ich życiu, postanowili więc założyć gazetę. Siła wsparcia i motywacji do działania ze strony opiekuna – pani Adriany Salamończyk, zachęcała ich do podjęcia tego wyzwania. Tak powstała twórcza, historyczna już redakcja, w której skład weszli: Małgorzata Pierzchała, Magda Walków, Anna Remis, Agnieszka Brudnicka, Patrycja Markowska, Rita Szczepaniak, Anna Łyczakowska, Jurek Wojcieszak, Dominik Watras, Paweł Wróbel i Przemek Słowiński.

Redakcja pierwszego wydania miała naprawdę trudne zadanie - zebrać informacje o ważnych wydarzeniach, nie tylko szkolnych, dokonać selekcji materiału, opracować artykuły, które zainteresowałyby ówczesnego odbiorcę. Każdy artykuł był wystukiwany na maszynie do pisania, potem wycinany, sklejany z resztą i kopiowany, między innymi dzięki wsparciu „Gazety Chojeńskiej”. Do tego trzeba było wymyślić atrakcyjną szatę graficzną. Logotyp gazety autorstwa Dominika Watrasa, używany jest bez zmian do dnia dzisiejszego. Ponadto jego grafiki zdobiły inne strony i do teraz zachwycają mistrzowskim wykonaniem.

Poczytność rosła a redakcja była coraz bardziej pewna siebie. Należy jeszcze zwrócić uwagę na symboliczną, czytelną, mocną i dynamiczną nazwę gazety: „Wióry”, która odzwierciedlała zapał młodych i moc ich słowa. Rok 1993 był szczególny. Pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koniec emisji popularnego serialu „Dynastia”. Nawiązania do tych wydarzeń również pojawiły się w pierwszym wydaniu. Tak, dzisiaj to już historia, a wtedy rzeczywistość.

A pisano ze szczyptą satyry, humoru, dowcipnie i ostro… Czy dzisiaj byłyby to możliwe?

Antonina Łętowska i Alan Ferenc

Bookcrossing - Wymień książkę

W ZSP w Chojnie realizowany jest projekt edukacyjny „Wymień książkę". Projekt oparty jest na praktyce Bookcrossingu, czyli krążącej, wędrującej książki albo książki w podróży. To niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej".

Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują.

W naszej szkole regał bookcrossingowy z książkami znajduje się we wnęce na pierwszym piętrze, w strefie wypoczynku. Każdy może wziąć wybraną książkę, a w jej miejsce zostawić inną po to, by znalazca mógł ją przeczytać i przekazać dalej. Ta ciekawa praktyka pozwala na zapoznawanie się z licznymi tytułami, gatunkami i kształci zwyczaj szanowania książek. W akcji „Wymień książkę" udział bierze cała społeczność szkolna, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w projekcie i życzymy przyjemnej lektury.

Karolina Skibińska

Gabriela Lasowska