Przepis na „Bigos" z Kołobrzegu

BIGOS, czyli Bardzo Interesująca Gazetka o Szkole to pismo wydawane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka nr 6 w Kołobrzegu. Pierwszy numer gazetki został wydany w listopadzie 2016 roku.

Pomysłodawcą tak oryginalnego tytułu gazetki był zwycięzca konkursu szkolnego Maciej Matusiak, w 2016 roku uczeń klasy IV E. Do redagowania periodyku zaproszeni zostali nie tylko uczniowie kołobrzeskiej podstawówki, ale również ich rodzice.

O czym piszą młodzi dziennikarze z Kołobrzegu? Oczywiście o swojej szkole, w której jest również oddział przedszkolny - tu również zaglądają nastoletni reporterzy. Lubią przeprowadzać wywiady, relacjonują ważne dla społeczności kołobrzeskiej podstawówki wydarzenia. Wśród nich są zdolni fotoreporterzy, nie brakuje także bystrych obserwatorów szkolnej codzienności. Opiekę nad „Bigosem" sprawuje Agnieszka Ostrowska, nauczycielka informatyki.

Co ukrywają nauczyciele w SP 6?

Wywiad z Panią wicedyrektor Dorotą Hybel - Manturewicz

- Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole?

- Nastawienie młodzieży do wiedzy (nie tylko w szkole). Im więcej wiesz, tym mniej ludzi (innych) kieruje Twoim życiem. Trzeba się ciągle rozwijać i uczyć nowych rzeczy.

- Jak pani uważa? Jakie motto pasuje do SP6?

- Więcej niż szkoła.

- Jakie ma pani marzenia?

- Odwiedzić kawiarnię na końcu świata. Dobrze zaplanować kolejne dni.

- Czy dogaduje się Pani z uczniami i nauczycielami naszej szkoły?

- Mam takie wrażenie.

- Jeśli ma Pani jakieś zwierzęta, jak mają one na imię?

- Mam dwa koty. Jeden (czarno-biały) ma na imię Kociamber, a drugi (buras) - Frelas (Frelek).

- Za co Pani najczęściej wstawia uwagi?

- Nie wstawiam uwag, stawiam na rozwiązywanie spornych kwestii. Ale brak szacunku do drugiej Istoty mnie przeraża.

- Jakie ma Pani pasje?

- Zawsze kochałam góry i dlatego zdobywam większe i mniejsze szczyty. Czytanie wartościowych książek i... odkrywanie tajemnic życia.

- Gdyby Pani nie pracowała w szkole, to kim by Pani została?

- Astronomem lub...aktorką

- Czy kiedykolwiek myślała Pani o zrezygnowaniu z tego zawodu?

- Jeżeli już czegokolwiek się podejmuję to staram się to robić z pełną odpowiedzialnością, więc w tym kontekście nie myślałam o rezygnacji z tego zawodu!

Wywiad przeprowadziły: Dobrosława Szulakiewicz, Zuzanna Wasilewska, Wiktoria Starobud

Przepis na dobry dzień

Można chodzić na dodatkowe zajęcia takie jak np. jazda konna i plastyka. Pomagaj to dobry sposób na radość i pozbycie się niepotrzebnych emocji. Szczęście drugiej osoby i jej uśmiech jest przyjemną odczuwalną dla nas energią. Gdy widzisz, że ktoś jest smutny albo siedzi sam, możesz podejść i spytać „czy wszystko dobrze” Nawet jeśli odpowie, że nic mu nie jest, a widzisz, że jest to postaraj się go rozweselić. Utrzymywanie ze sobą kontaktu wzrokowego może pomóc drugiej osobie w zaufaniu i pozwoleniu na wsparcie.

Przepis: mnóstwo energii, garść wiary w siebie, kubek przyjaźni, fura szczęścia, dużo optymizmu, śmiech do smaku.

Poprawa nastroju i humoru. Łatwiej osiągnąć różne cele. Rób to co sprawia ci przyjemność. Możesz obejrzeć jakiś film lub serial. Planuj, by wiedzieć co zrobić, aby potem nie było kłopotu.

Sposoby na odpoczynek: spotkaj się z przyjaciółmi, posłuchaj muzyki, zacznij prowadzić pamiętnik, czytaj książki.

Małgosia Michniewicz klasa 6 B

Sportowe nowinki

24 września nasza polska reprezentacja siatkarek dostała się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Igrzyska odbędą się w 2024r. Będzie 45 dyscyplin, m.in kajakarstwo, piłka wodna, skateboarding, szermierka. Teraz trochę wam opowiem

o tych dyscyplinach.

Piłkę wodną, albo inaczej mówiąc “waterpolo” stworzył William Wilson. William był narodowości szkockiej. Pierwsze przepisy owej gry opracował w 1876r. W tym roku mistrzami Polski w piłkę wodną został klub ŁSTW Łódź. Zawody piłki wodnej (mecz) rozgrywane są w basenie pływackim o głębokości wody minimum 180 cm, w którym wyznacza się pole gry o wymiarach 20 × 30 m oraz ustawia bramki. Celem gry jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika.

Skateboarding narodził się prawdopodobnie w okolicach lat 50-tych w Kalifornii, kiedy to surferzy, gdy było za wietrznie na surfing, wzięli kawałek deski i przyczepili do niej kółka od wrotek. Jest to aktywność, w której wykonuje się różne triki na deskorolce. Osobę uprawiającą tę aktywność nazywamy skaterem lub skateboarderem. 21 czerwca jest obchodzony dzień deskorolki.

Szermierka to sport walki. Ze starożytnych malowideł wynika, że to Egipcjanie jako pierwsi prowadzili rozgrywki tego sportu. Za oficjalny język szermierki został uznany francuski, a to kilka komend wydawanych przez sędziego w tym języku:

en garde – pozycja szermiercza

prêts / prêtes – gotowi / gotowe

alle – naprzód

halte – stój

touché / touchée – trafiony / trafiona.

Z ostatniej chwili: Krychowiak odszedł z reprezentacji polski w piłkę nożną. Przyznał, że jest bardzo dumny z tego, że mógł z orłem na piersi zagrać 100 meczy. Podczas całej swojej kariery, która trwała 15 lat (jako senior) strzelił 5 goli. Co ciekawe, przez pewien czas Grzegorz grał nawet w reprezentacji Kołobrzegu. Było to na początku jego kariery, kiedy jeszcze nie był nawet w szczeblu seniorów, tylko juniorów. Klub nazywał się wtedy Żaki 94 Kołobrzeg. 26 września oficjalnie pożegnał się z drużyną.

Dominika Błażejak klasa 6 A

Kultura wobec człowieka

Kultura Osobista - Savoir Vivre (synonim: dobre maniery, delikatność, dobry ton, dyplomacja, grzeczność, kurtuazja, ogłada towarzyska, dobre zachowanie). Do cech osoby kulturalnej poza uśmiechem, życzliwością, uprzejmością, lojalnością zaliczyć też można słowność, punktualność, panowanie nad złym humorem, panowanie nad uprzedzeniami, uważne słuchanie i kontrolowanie mowy ciała.

Co to znaczy brak kultury osobistej? Kultura osobista jest bardzo ważnym elementem życia – zawodowego i prywatnego. Jej brak może sprawić, że nie wypadniemy dobrze podczas rozmowy lub stracimy stanowisko pracy. Kompetencje miękkie, np. umiejętność

swobodnej komunikacji czy pracy w zespole, są cenione przez pracodawców i współpracowników.

Tulia Hercka, Natalia Kwiatkowska, Marta Wieczorek klasa 8 B