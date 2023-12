Kontrast, czyli dwie dekady twórczości

Gazetę wydaje koło dziennikarskie działające przy Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września w Kaliszu Pomorskim. „Kontrast” wychodzi już ponad 20 lat. Pismo jest dwumiesięcznikiem, choć wcześniej wydawano je raz w miesiącu.

Kalisz Pomorski to miasto w powiecie drawskim. Gazetka ukazuje się w wydaniu papierowym, ale można ją również przeczytać w wersji elektronicznej. Opiekunem redakcji i koła dziennikarskiego jest nauczycielka języka polskiego Aleksandra Radecka, za skład i łamanie pisma odpowiedzialna jest Sławomira Sydlewska. Zespół redakcyjny liczy kilkunastu uczniów, redaktorem naczelnym „Kontrastu” w tym roku szkolnym został Marcel Możdżyński, choć jeszcze w ubiegłbym roku redakcją kierowała Liwia Hejłasz. Szata graficzna pisma i ilustracje to dzieło uczennic: Anny Laski i Hanny Więcek.

Ponieważ pismo redagują licealiści, teksty są tu dojrzałe, przemyślane i nie dotyczą wyłącznie spraw szkolnych. Młodzież dzieli się spostrzeżeniami, komentuje otaczający ich świat, nie stroni od kontrowersyjnych tematów. Wydaje także dodatek literacki.

(kel)

Amerykanin na tropie polskiej edukacji

Od września 2023 roku uczy się w naszej szkole wyjątkowy uczeń. Przyjechał do Kalisza Pomorskiego z USA. Redakcja gazety przeprowadziła z Deanem wywiad.

Za pośrednictwem jakiego programu tu jesteś?

- Jestem tu za pośrednictwem The Rotary Youth Exchange Program. Zajmuje się on prowadzeniem wymian studenckich między uczniami różnych krajów.

A ile taka wymiana kosztuje?

- Sama wymiana jest darmowa, jedyne, co trzeba pokryć, to koszty podróży i ubezpieczenia. W moim przypadku było to około 1700USD, co nie jest bardzo dużą sumą, patrząc na to, że w cenie mam: wyżywienie, szkołę, mieszkanie, dojazdy do szkoły. Wycieczki po kraju, w którym się znajduję, czasem do krajów sąsiednich, okazje do nauczenia się języka oraz miesięczną wypłatę w wysokości około 100USD.

Jak się czujesz w Polsce?

- Czuję się bardzo dobrze, podoba mi się tu. Moim pierwszym wrażeniem po dotarciu, było zauważenie jak łatwo nawigować się po mieście, pytać o kierunki i ogólnie, jak mili są tu ludzie. Nasze kultury tak bardzo się od siebie nie różnią. Mam już paru znajomych. Na początku byłem trochę zdenerwowany, bo wiesz, nowa szkoła, nowi ludzie, w innym kraju, gdzie nie znam dobrze języka, a nie każdy musi umieć rozmawiać po angielsku.

Rozmawiał: Mikołaj Sobaczak

Historia i zrozumienie

Co zawdzięczamy starożytnym? Jak się okazuje nie tylko mity i wielkie dzieła literackie, także opowieść o człowieku, o jego różnorodności, o jego orientacjach seksualnych.

Wiele mitów starożytnej Grecji zawiera wątki miłości między osobami tej samej płci. Mit wojny trojańskiej, wykorzystany w „Iliadzie” Homera, wprowadza postać boskiego Achillesa, który opłakuje Partroklesa. Ich relacja owiana jest tajemnicą, bo Homer nie pisze niczego wprost. W starożytnej poezji miłość do tej samej płci pojawia się jako temat otwarcie. (...)

To właśnie z Grecji pochodzi jeden z pierwszych opisów relacji homoseksualnej w literaturze europejskiej. Ale może nie chcecie czytać o starożytnych, a bardziej was interesują czasy nam bliższe? Przyjrzyjmy się III Rzeszy Adolfa Hitlera. Czy można było być homoseksualistą i jednocześnie wyznawcą wodza? Jak się okazuje, mogło tak być. W dwudziestoleciu międzywojennym w Berlinie było wielu homoseksualistów. Wielu niemieckich gejów, podobnie jak i Żydów, sądziło jednak, że polityka nazistów zmieni się, gdy tylko przejmą oni władzę. Niektórych zaślepił kult męskości propagowany przez hitlerowców. Partia nazistowska trzymała nawet z homoseksualistami — jak pisał w 1931 roku ówczesny gejowski aktywista Adolf Brand. Tym, z czego jednak sympatycy nazistów nie zdawali sobie sprawy, było to, dodawał Brand, że „trzymali oni już sznur wisielca w swoich kieszeniach”. Jak się okazuje szef sztabu SA był gejem i to na tyle nieznośnym gejem, że nie ukrywał tego faktu. Tym człowiekiem był Ernst Röhm, prawa ręka Hitlera. Jego upadek w pierwszych dniach Rzeszy przesądził o przyszłym losie homoseksualistów pod władzą Adolfa Hitlera. 28 czerwca 1934 r. w Noc Długich Noży na rozkaz Hitlera rywalizująca z SA himmlerowska SS, zaatakowała pensjonat Hanelbauer nad jeziorem Wiessee niedaleko Monachium. W pensjonacie tym przebywał Ernst Röhm oraz inni liderzy brązowych koszul. Atak ten był częścią ogólnokrajowego planu, który przewidywał zamordowanie około 300 osób. (...)

Autorzy: kalips, bestja

Polska Mistrzem Europy!

Nasi siatkarze w Rzymie, pisząc przepiękną historię, udowodnili, że doskonale sobie radzą z wszelkimi przeciwnościami. Zdobyli mistrzostwo Europy. Na to zwycięstwo czekali wyjątkowo długo! 16 września 2023 w finale mistrzostw Europy zmiażdżyli przeciwnika, którym byli Włosi. Pokonali ich 3:0 w setach (25:20,25:21,25:23 ). Na odzyskanie legendarnego tytułu na kontynencie musieli czekać aż 14 lat.

Udowodnili, jak ciężko pracowali nad sobą, ile determinacji musieli włożyć i cierpliwości, aby zrealizować swój cel. Bez wątpienia możemy stwierdzić, że nasi reprezentanci są teraz w czołówce świata. Nasi siatkarze na mecz z Włochami wyszli w składzie: Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Marcin Janusz, Paweł Zatorski (L) oraz Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal. Na czele całego składu stanął trener Nikola Grbic. Warto również dodać, że siatkarze oprócz medali dostali również czek pieniężny o wartości 500 tysięcy euro.

Należą im się przeogromne gratulacje, zasługują na szacunek! Na pewno swoją grą zachęcają młodsze osoby nie tylko do trenowania, próbowania swoich sił w tej grze, ale i do oglądania.

Wiktoria Kasprzak