Młodzi dziennikarze z nagrodami [GALERIA, FILM]

Oto przedstawiciele ponad 20-osobowego zespołu redakcyjnego gazetki „Ale numer!” z Technikum Ekonomicznego w Szczecinie - zwycięzcy tegorocznego „Szkolnego Pulitzera” w kategorii szkół ponadpodstawowych. Fot. Dariusz GORAJSKI

Od 2002 roku nasza redakcja jest organizatorem konkursu skierowanego do młodych dziennikarzy ze szkolnych gazetek województwa zachodniopomorskiego. 21 grudnia rozstrzygnęliśmy kolejną edycję „Szkolnego Pulitzera”. Główne nagrody przyznaliśmy w dwóch kategoriach: gazetek ukazujących się w szkołach podstawowych oraz tych, do których piszą uczniowie liceów i techników. Nominacje do Szkolnego Pulitzera otrzymało łącznie szesnaście młodych zespołów redakcyjnych. Uroczysta gala odbyła w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.

Gdyby nie pandemia, w minionym roku obchodzilibyśmy zacny jubileusz 20-lecia „Szkolnego Pulitzera”, wszak pierwsze konkursowe zmagania odbyły się w 2002 roku. Hybrydowa nauka w szkołach przełożyła się również na aktywność dzieci i młodzieży w pisaniu tekstów do swych pism – wiele gazetek na czas nauki zdalnej zawiesiło prace redakcyjne, nie wszystkie reaktywowały szkolne periodyki. Dlatego, gdy konkurs wznowiliśmy, bardzo ucieszyła nas spora liczba zgłoszeń z zachodniopomorskich szkół. Z niektórymi pismami znamy się od początku konkursu, dla niektórych nowych gazetek – co przyznają otwarcie ich twórcy – inspiracją do wydawniczej pracy stało się właśnie zaproszenie do tegorocznego „Szkolnego Pulitzera”.

Wróćmy jednak do uroczystej gali w MCN, na której mieliśmy zaszczyt i przyjemność nagrodzić tegorocznych zwycięzców konkursu. W kategorii szkół podstawowych zwycięską okazała się gazetka „Kornelówka” – dwumiesięcznik wydawany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim. Młode dziennikarskie talenty – i to od początku istnienia pisma! – szlifuje tu polonistka Sławomira Sydlewska.

Laureatem konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych zostało pismo „Ale numer!” redagowane przez uczniów Technikum Ekonomicznego im. Witolda Pileckiego w Szczecinie pod opieką Eweliny Różewskiej. Warto dodać, że to gazetka młoda, wszak jej pierwszy numer ukazał się w 2022 roku. Na dodatek pismo wydawane jest wyłącznie w wersji papierowej, bo ma skłaniać młodzież do czytania i oderwania się od smartfonów i komputerów.

– Cieszymy się ogromnie ze słów redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”, który nie tylko docenił naszą ciężką pracę, ale także wkład jaki mieliśmy w powrót konkursu „na rynek” gazetek szkolnych – stwierdzili uczniowie Technikum Ekonomicznego ze Szczecina, którzy parę miesięcy temu odwiedzili naszą redakcję, przy okazji prezentując swoje pismo. – Czujemy się dumni, że możemy tworzyć właśnie dla naszej społeczności szkolnej, reprezentując najwyższą możliwą jakość pod względem zarówno tekstów, treści, jak i grafiki. Możemy szykować nowy numer, już jako najlepsi w całym województwie!

Jury konkursu „Szkolny Pulitzer” przyznało w tym roku jedno wyróżnienie, które trafiło do rąk redakcji gazetki „IX Wrota” z IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie. Zespołem redakcyjnym pisma, którego pierwsze wydania powstały już w latach 90. minionego wieku, opiekuje się polonistka Magdalena Wasielewska.

– Bardzo dziękujemy za docenienie naszej ciężkiej pracy i wyczekujemy kolejnych edycji konkursu! – podkreślały dziennikarki z „IX Wrót”.

W gościnnych progach najmłodszego szczecińskiego muzeum gościliśmy nie tylko laureatów tegorocznych nagród – na galę przybyły nie tylko redakcje ze szczecińskich szkól, ale również zespoły redakcyjne lub ich przedstawiciele ze Szczecinka, Kołobrzegu, Świnoujścia, Gardna, Krzęcina, Chojny, Choszczna. Nastolatkom bardzo spodobała się wizyta w muzeum i zwiedzanie jego wystaw a także specjalnie dla młodych dziennikarzy zorganizowany pokaz w planetarium.

– Bawiliśmy się jak dzieci – mówili licealiści. – Warto było uczestniczyć w konkursie!

Galę zwieńczyło wspólne zdjęcie wszystkich zespołów, które nominowaliśmy w tegorocznej edycji, był jednak czas na indywidualne sesje zdjęciowe, a także bogatą dokumentację fotograficzno-filmową z uroczystości, która jak przystało na młodych dziennikarzy od razu została przesłana do mediów społecznościowych ich szkół. Wielu nastoletnich redaktorów już zapowiedziało, że relacja z imprezy znajdzie się w najbliższych wydaniach ich gazetek. Koniecznie pochwalcie się nimi z naszą redakcją! Przysyłajcie artykuły opisujące wydarzenie tradycyjną pocztą na adres naszej redakcji oraz e-mailem na adres: kontakt@24kurier.pl

Zapraszamy również dzieci, młodzież i nauczycieli koordynujących prace szkolnych redakcji do śledzenia „Kuriera Szczecińskiego”, wszak już myślimy o przyszłorocznym konkursie na najlepsze gazetki szkolne w Zachodniopomorskiem.

Realizacja „Szkolnego Pulitzera” 2023 była możliwa dzięki wsparciu konkursu przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz home.pl. ©℗

Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA