„Kornelówka” – imię patrona zobowiązuje

Za co odpowiedzialny jest sekretarz gminy? Czym zajmuje się jej skarbnik? Gdzie planowany jest wygląd naszego miasta, a przede wszystkim czym zajmuje się jego burmistrz? Twórcy „Kornelówki” nie boją się zadawać pytań i są pełni pasji w swoich dziennikarskich poszukiwaniach. Wiedzą, jak przeprowadzić wywiad, napisać relację ze szkolnych wydarzeń, wycieczek, spod ich piór wyszedł niejeden reportaż z podróży.

Gazetka szkolna nie mogła mieć innego tytułu, wszak powstaje – i to od wielu, wielu lat – w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim. Opieka nad zespołem redakcyjnym to zadanie polonistki Sławomiry Sydlewskiej, która młodych dziennikarzy szkoli od pierwszego numeru. Pismo wydawane jest co dwa miesiące a rozchodzi się w 50 egzemplarzach. Oprócz wersji papierowej jest publikowana także w formie elektronicznej oraz w mediach społecznościowych szkoły.

(kel)

Wielkość wymaga czasu

Co oznacza „być wielkim człowiekiem”? Być wielkim człowiekiem nie zawsze oznacza, że ktoś jest wysoki. Człowiek wielki to znaczy, że ktoś jest wielce dobroduszny, pomocny, potrafi zauważyć małe sprawy, które przerażają normalnych ludzi. Oznacza to również mieć dobre życie, mieć poczucie własnej wartości i godności, potrafić być empatycznym. Potrafić zadbać o siebie, jak i innych ludzi, niekoniecznie potrzebujących tej pomocy. Wielkość oznacza przekraczanie własnych słabości. Nie zawsze taki człowiek ma pieniądze, może ci pomóc człowiek biedny albo bogaty. Trzeba także wiedzieć, że nie wszystkie przeciwności to prawdziwe przeciwności, i że na świecie istnieją ludzie, którzy cierpią bardziej niż wy.

Kasia Mróz, klasa 6 b

W poszukiwaniu kryjówki jeża

Dziś wreszcie poszedłem z Andzią szukać kryjówki jeża. Andzia przygotowała nam na drogę kanapki w worku od mojej mamy. Gdy byliśmy w drodze do lasu, spotkaliśmy Mateusza. Zdecydowaliśmy, że pójdziemy razem. W lesie zobaczyliśmy jaskinię, a w środku znaleźliśmy niedźwiedzia.

– Musimy zawrócić – powiedział Mateusz.

– Nie, przejdźmy obok jaskini cicho, aby nas nie usłyszał i znajdziemy tego jeża – odpowiedziała Andzia.

Przeszliśmy cicho obok jaskini. Szukaliśmy cały dzień, ale niestety nie znaleźliśmy jeża. Gdy wróciliśmy do domu, mama zrobiła nam kakao i zaproponowała, aby moi przyjaciele zostali na noc. Zgodzili się i mieliśmy fajny czas, grając do późna w gry planszowe. Nauczyliśmy się tego, że nie warto szukać jeży w zimie, bo one śpią, można za to natknąć się na niedźwiedzia.

Leon Dzierbicki, klasa V a

Co dziś oglądasz?

Spider Man: poprzez Multiwersum

Niedawno byłam na filmie „Spider Man: poprzez Multiwersum”. Jako że jestem fanką filmów Marvela, bez wątpienia musiałam zobaczyć najnowsze dzieło. Film jest kontynuacją pierwszej części – „Spider Man: Uniwersum”. Reżyserem filmu został Joaquim Dos Santos, urodzony w Portugalii amerykański animator, twórca scenorysów, reżyser, producent i scenarzysta. Najbardziej znany jest z pracy reżyserskiej przy serialach telewizyjnych „Justice League”, „Unlimited” czy „Avatar: The Last Airbender”.

Film trwa aż dwie godziny i dwadzieścia minut, ale jest tyle wart. Siedząc w sali kinowej, nawet nie zauważyłam, gdy film dobiegł końca. Bardzo wciągający i trzymający w napięciu. Główny bohater – Miles Morales – znowu spotyka się z Gwen Stacy. Dowiaduje się o rzeczach, których miał nie wiedzieć. W ostatnich minutach dowiadujemy się, że będzie ciąg dalszy – trzecia część.

Dla mnie film był bardzo wciągający i czasami zabawny. Nie mogę się doczekać następnej części.

Zuzanna Sydlewska

Dni Patrona w naszej szkole

W dniach 23-27 października 2023 roku odbyły się Dni Patrona Szkoły (w naszej szkole jest to Kornel Makuszyński, wybitny pisarz). Z tej okazji odbył się konkurs wiedzy o Kornelu Makuszyńskim, należało wymyślić motto oraz wytypować jedną osobę z każdej klasy, która przebierze się za dowolną postać z powieści naszego patrona. W klasach 1-3 miały miejsce dni filmowe z Koziołkiem Matołkiem oraz gry i zabawy poświęcone tej postaci. Uczniowie zapoznali się również z życiem i twórczością naszego patrona, a na korytarzach zostały rozwieszone prace konkursowe uczniów oraz wykonane przez klasy 4-8 plakaty pt. „Motto naszej szkoły”. Odbył się również konkurs plastyczny pt. „Ulubiona postać z bajek Kornela Makuszyńskiego”.

Wszystkim uczniom bardzo podobał się ten tydzień, był ciekawy i wesoły. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany przez następne lata.

Kaja Burdyńska

Kiedy praca jest pasją

O muzykowaniu i innych ważnych sprawach z panem Remigiuszem Orłowskim, instruktorem pracującym w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Kaliszu Pomorskim, rozmawiają uczniowie należący do kółka dziennikarskiego

– Czy ma pan inne pasje oprócz grania na instrumentach?

– Tak. Zanim tutaj trafiłem, miałem stolarnię. Bardzo lubię zapach drewna, pracować z nim. To jest wdzięczny materiał, wymyślałem z niego bardzo dużo dizajnerskich rzeczy. Naprawiałem też instrumenty.

– Który instrument jest pana ulubionym?

– Ha, ulubiony… Zaczynałem od perkusji i teraz z perspektywy czasu widzę, że na perkusji najtrudniej mi się gra. Choć wcześniej uważałem, że jest to prosty instrument, na którym skoro nie wygrywa się melodii i można w niego uderzać bez namysłu, to łatwo się na nim gra. Teraz myślę, że jest to jeden z trudniejszych instrumentów, ale i jeden z moich ulubionych. A w zespołach grywam zazwyczaj na gitarach, np. elektrycznej czy basowej. Ja bardzo lubię dźwięk gitary. Do gitary jeszcze dojdziemy, bo mam tutaj dwie gitary: elektryczną i akustyczną, które chciałbym wam pokazać, by je porównać.

– Jakie zajęcia odbywają się w domu kultury?

– Taniec, np. towarzyski czy hip-hop, rękodzieło, plastyka, sensoplastyka, modelarstwo, śpiew, ceramika, fotografia, witraż…

– Na jakich instrumentach można się u pana uczyć grać?

– Początkowo uczyłem gry na perkusji i na basie. To sekcja rytmiczna, do której należą kontrabas, bas elektryczny, instrumenty perkusyjne. Niedawno rozszerzyliśmy swoją ofertę o gitarę elektryczną. Zapraszam.