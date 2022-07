„To obecnie najbardziej perspektywiczny zawód w Polsce”. Kierowcy pilnie poszukiwani!

Nie dość, że perspektywiczny i gwarantujący wysoko płatne zatrudnienie to na dodatek jest szansa, żeby podjąć pracę na tym stanowisku, nie mając wcześniej wielkiego doświadczenia. Żeby być profesjonalnym kierowcą, należy dobrze jeździć autem, być zainteresowanym motoryzacją i ukończyć kursy i szkolenia. To ostatnie jest łatwiejsze dzięki Funduszowi Usług Rozwojowych – FUR2, którego dysponentem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. – Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani tym, by ich pracownicy zrobili prawo jazdy na użytek firmy. To bardzo różne branże. Nie da się jednak ukryć, że dominuje sektor TSL. Przedsiębiorcy pilnie szukają kierowców. Jeżeli poszukiwania nie idą po ich myśli, to po prostu starają się wykształcić sobie nowe kadry. Korzystanie z FUR2 w tym kontekście to doskonały pomysł – mówi Maria Czerniecka, kierownik projektu Funduszu Usług Rozwojowych – FUR2 w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

W Polsce brakuje 150 tysięcy kierowców. Przekwalifikować się można, korzystając z Funduszu Usług Rozwojowych – FUR2

Szkoła jazdy Igielski w Szczecinie istnieje od trzech dekad. To właśnie z wykwalifikowanej kadry tej szkoły mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na kursy nauki jazdy i doskonalenia techniki jazdy w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy chcą, by ich pracownicy poszerzali swoje kompetencje. Jak mówią przedstawiciele Grupy Igielski, wśród chętnych dominują przedsiębiorstwa z zakresu sektora TSL, ale dobry kierowca przyda się także w sektorze usługowym, a nawet gastronomii. Szacunkowo w Polsce brakuje obecnie ponad 150 tysięcy kierowców zawodowych. Jak mówi Aleksander Igielski, każdy gotowy do pracy kierowca jest natychmiast zagospodarowany na rynku pracy.

– Zawód kierowcy jest potrzebny wszędzie. Każdy pracodawca, każdy przedsiębiorca potrzebuje kierowców do obsługi przedsiębiorstwa. Wśród naszych klientów nie brakuje debiutantów, są tacy, którzy chcą dopiero zacząć pracę. Pojawia się także duża rzesza osób, które chcą poszerzać swoje kwalifikacje: jeździł ciężarówką, a teraz chce jeździć z przyczepą. Jeździł małym autobusem, a teraz będzie jeździć takim większym i wyższym. Pandemia ogołociła przedsiębiorstwa z kierowców i obecnie pilnie pracujemy nad tym, by tę kadrową lukę załatać – mówi Aleksander Igielski zarządzający Grupą Igielski.

– Mamy szeroki wachlarz możliwości. Może to być kurs prawa jazdy na samochód osobowy, może to być kurs na ciężarówkę, można się szkolić na instruktora czy na egzaminatora. Fundusz Usług Rozwojowych – FUR2 jest motywatorem do tego, by korzystać ze szkoleń i poszerzać kompetencje zespołu. Dofinansowanie może wynieść od 50 do 80 proc. wartości szkolenia – mówi Sandra Michalska, opiekun beneficjentów programów unijnych w Grupie Igielski.

Prawo jazdy to bardzo praktyczna i uniwersalna umiejętność. „Dobry kierowca jest potrzebny w każdej firmie”.

Grupa Igielski to jeden z podmiotów realizujących szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych. To właśnie możliwość zrobienia prawa jazdy cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród beneficjentów.

– To bardzo praktyczna umiejętność, którą można uniwersalnie wykorzystać w prawie każdej firmie. Zgłaszają się do nas firmy transportowe, które chcą szkolić swoich nowych pracowników lub poszerzać kompetencje dotychczasowych lub firmy, dla których etat kierowcy jest dodatkiem w codziennym funkcjonowaniu – przyznaje Maria Czerniecka z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Prawo jazdy to poza zajęciami z języków obcych, coachingu i szkoleń z zakresu marketingu i e-commerce najczęściej wybierane szkolenia przez prelegentów.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z Funduszu Usług Rozwojowych, nie ukrywają, że to poważny krok w stronę rozwoju ich firm

– Kurs na prawo jazdy kat. C, kurs na prawo jazdy kat. C+E oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kategorii C. Zarówno kursy na prawo jazdy, jak i kursy kwalifikacji wstępnej realizowane były w Szczecińskiej Szkole Nauki Jazdy Grupa Igielski. Do kursów przystąpiło w sumie 6 osób. W gronie osób przystępujących do kursu jest osoba 50+, jak również kobieta, której marzeniem było od zawsze prowadzenie ciężarówki. Z uwagi na zmianę profilu przedsiębiorstwa z transportu lekkiego na transport ciężki wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w zakresie prowadzenia pojazdów powyżej 3,5 t. Dzięki tej zmianie możemy być bardziej elastyczni i konkurencyjni na rynku, a to już przekłada się na większą liczbę zleceń – mówi Dawid Zbonikowski, właściciel firmy zajmującej się usługami transportowymi.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zachęca do korzystania z Bazy Usług Rozwojowych

Przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie na usługi szkoleniowe sięgające nawet 80 proc.

– To już ostatni dzwonek, by skorzystać z oferty FUR2 przygotowanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Projekt kończy swoją działalność w ciągu roku, bo kończy się czas rozliczeniowy perspektywy unijnej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty rozwojowej, która niemal nic ich nie kosztuje, a w znaczący sposób wpływa na możliwość poszerzania kompetencji pracowników – mówi Maria Czerniecka, kierownik projektu FUR2 w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Zakres usług oferowanych przez firmy szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych jest bardzo szeroki. – Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie z Funduszu Usług Rozwojowych mogą wybierać spośród firm zgłoszonych do Bazy Usług Rozwojowych. To firmy sprawdzone, certyfikowane, posiadające wysoką jakość usług – mówi ekspertka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

