Mnóstwo szkoleń w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nowa energia na wiosnę!

Wiosna za oknami, a w harmonogramie platformy szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości prawdziwy rozkwit jeżeli chodzi o ilość szkoleń. Niemal codziennie zapraszamy przedsiębiorców i ich pracowników na wydarzenia, które poszerzają ich wiedzę w tematach bardzo istotnych z punktu widzenia gospodarki oraz rozwoju firm.

– Mamy szkolenia, które cieszą się gigantyczną popularnością i będziemy je kontynuować. W harmonogramie nie brakuje także nowych tematów w zakresie kompetencji miękkich – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Nie brakuje aktualnych tematów – np. zatrudnianie osób z Ukrainy

Rekordy popularności biją spotkania dotyczące e-commerce i marketingu online

Wiosną stawiamy na kompetencje miękkie. Nasze propozycje wychodzą poza standardowe szkolenia dotyczące pracy i kwestii zawodowych

Kwiecień to bogaty w wydarzenia i szkolenia czas! Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na kontynuacje szkoleń i tematów, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Nie brakuje też zupełnie nowych propozycji.

– Staramy się, by każdy miesiąc przynosił nam nowe tematy, zapraszamy do współpracy także zupełnie nowych ekspertów i dążymy do tego, by pod kątem merytorycznym zaskakiwać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczestników szkoleń. Widzimy, że wielkim zainteresowaniem cieszą się szkolenia z zakresu e-commerce, marketingu internetowego czy ogólnie social media. Spodziewamy się także kolejnych rekordów frekwencyjnych podczas szkolenia dotyczącego zatrudniania cudzoziemców. Pierwsze szkolenia mec. Mai Grzegorczyk cieszyły się dużym zainteresowaniem, a nawet uwagą mediów lokalnych – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Nowe tematy proponujemy w zakresie wspierania kompetencji miękkich. Będziemy doradzać jak tworzyć zgrane zespoły w pracy, ale i stawiamy na rozwój osobisty.

Szkoleń na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest coraz więcej. To efekt oczekiwań użytkowników platformy. – Szkolimy osoby z całej Polski. Naszą ambicją jest stały przyrost ilości użytkowników o kilkaset osób miesięcznie – mówi Marcin Pawłowski.