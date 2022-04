„Jeżeli nauczymy się zarządzać własnymi emocjami, to łatwiej będzie nam zrozumieć innych ludzi”. Trudne czasy tworzą dobrych liderów

Był czas, gdy mówiono, że szkolenie kompetencji miękkich odchodzi do lamusa. Przedsiębiorcy skupili się na kształceniu specjalistycznym swoich zespołów i pracowali nad ich kompetencjami dotyczącymi poszczególnych obszarów działania firmy. Bardzo szybko jednak okazało się, że grupa doskonałych specjalistów nie działa efektywnie jeżeli… nie potrafi się ze sobą porozumieć.

– Komunikacja w firmie, umiejętność dialogu, kompromisów, budowania wzajemnych relacji, rozwiązywania konfliktów. Możemy mieć w firmie najmądrzejszych ludzi na świecie i najwybitniejszych fachowców, ale ich efektywność i skuteczność będzie mniejsza niż ludzi o mniejszych kompetencjach, jeżeli zespoły targane będą konfliktami – mówi coach Małgorzata Krawczak. Jak dodaje ekspertka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości szkolenia z zakresu kompetencji miękkich właśnie przeżywają renesans. – Dla wielu firm zbudowanie dobrego zespołu to klucz do sukcesu – dodaje.

Jeżeli poznamy siebie, będziemy lepszymi pracownikami i menadżerami?

Na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości osoby zainteresowane poszerzaniem kompetencji znajdą szeroką ofertę szkoleń z zakresu wzmacniania kompetencji miękkich. To cenne informacje dotyczące budowania zespołu, komunikacji w zespole, rozpoznawania technik manipulacji czy rozwiązywania konfliktów. W ostatnim czasie pojawiły się również tematy związane z kwestiami np. komunikacji rodzicielskiej. Jak wyjaśniają eksperci PFP, bardzo trudna sytuacja międzynarodowa powoduje, że bardzo często komunikacyjne problemy z życia prywatnego przenosimy do pracy, a to również przekłada się na naszą efektywność i skupienie się na pracy.

Jednym z trenerów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest coach Małgorzata Krawczak, jeden z najbardziej uznanych trenerów w Polsce jeżeli chodzi o wzmacnianie kompetencji zawodowych i motywacji.

– Przygotowałam szereg tematów związanych z biznesem, przedsiębiorczością i rozwojem osobistym, ale jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości stawia również na bardzo humanistyczne tematy, czasem nie odnoszące się bezpośrednio do gospodarki, ale mające wielki wpływ na to, jakimi jesteśmy pracownikami. Na przykład jeżeli mamy problemy prywatne, to bardzo często nie jesteśmy w stanie zatrzymać ich w ścianach domu i odbijają się one na naszej pracy. Nie ważne czy jesteśmy pracownikiem szeregowym, liderem czy właścicielem. Chciałabym na przestrzeni miesięcy zaproponować przedsiębiorcom warsztaty coachingowe, które pozwolą im lepiej poznać i zrozumieć siebie. Gdzie są moje granice? Jakie lęki powstrzymują mnie przed działaniem? Jak radzę sobie w obliczu kryzysu? Co nam podpowiada zwykle rozum, a co serce? Podczas warsztatów ze mną mamy czas, by przyjrzeć się sobie – mówi coach Małgorzata Krawczak.

Co firmie po najwybitniejszych specjalistach na rynku, jeżeli nie potrafią oni ze sobą współdziałać?

Warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie stały się przebojem platformy szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, co udowadnia, że przedsiębiorcy czują wielką potrzebę samorozwoju i nauki na temat komunikacji.

– Biznes to są ludzie. Nie możemy o tym zapominać. Owszem sprzedajemy produkt albo usługę, ale często jest tak, że nasi klienci wybierają nas, bo potrafimy ich przekonać lub zbudować relacje, które są dla nich cenne. Czasem coś nas blokuje, czujemy się sfrustrowani, coś nam nie wychodzi. Podczas szkoleń uczymy się dotykać naszych emocji i rozumieć tego, co nas ogranicza – mówi coach Małgorzata Krawczak.

Bardzo istotna jest także komunikacja w firmach. Jak mówi coach Małgorzata Krawczak od liderów z jednej strony oczekuje się wielkich kompetencji, ale z drugiej również empatii i umiejętności budowania relacji między ludźmi. Obecnie nie jest to łatwe z wielu powodów: czas wojny, czas pandemii, wielka rotacja w firmach, poważne wyzwania operacyjne. Dobry menadżer musi więc wykazywać się bardzo szerokimi kompetencjami miękkimi.

– Jeżeli nauczymy się zarządzać własnymi emocjami to łatwiej będzie nam zrozumieć innych ludzi. Mówię tutaj o złości, frustracji, ale i o celach czy o ambicjach. Zespół to jest grupa indywidualności, a przychodzi nam żyć w trudnych czasach, gdzie często pracujemy online czy z ludźmi z różnych krajów. Czasem można mieć w firmie wybitnych specjalistów, ale nic nie zbudujemy, bo nie będziemy mogli zbudować grupy funkcjonalnej. Tutaj potrzeba dobrych liderów, a my będziemy tych liderów wzmacniać podczas szkoleń – mówi coach Małgorzata Krawczak.

