Przedsiębiorcy uczą się języków obcych. Powody? Chęć zagranicznej ekspansji i obsługiwania klientów z zagranicy

Nie ma przedsiębiorcy, który powie, że umiejętność języków obcych nie przydaje się w codziennym prowadzeniu biznesu. To właśnie nauka języków angielskiego oraz niemieckiego cieszy się wielkim zainteresowaniem w Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. – W obecnych czasach prowadzenie działalności gospodarczej niemal w każdym sektorze wiąże się z koniecznością obsługiwania klientów nie tylko w języku polskim. Przedsiębiorcy trafiający na nasze szkolenia, zarówno te oferowane na platformie szkoleniowej PFP, jak i korzystający z Bazy Usług Rozwojowych, mówią wprost, że znajomość języka obcego gwarantuje im możliwość sprawniejszej obsługi klientów i możliwość planowania ekspansji – mówi Marcin Pawłowski, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Open Mind British Council: 2 tysiące szkoleń dla przedsiębiorców w pięć lat

Nauka języków obcych to od początku funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych jedna z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców usług. Zgłaszają się zarówno ci, którzy chcą „odkurzyć” swoje umiejętności, jak i ci uczący się języków obcych od podstaw. Celem jest lepsza obsługa klientów, możliwość sprawniejszego odpisywania na wiadomości od klientów z zagranicy czy chęć poszerzenia działalności firmy.

Jedną ze szkół oferujących naukę języka angielskiego w ramach Bazy Usług Rozwojowych jest OPEN MIND – BRITISH COUNCIL.

– W ciągu pięciu lat zrobiliśmy blisko 2 tysiące kursów współfinansowanych z Bazy Usług Rozwojowych. Język angielski jest uniwersalny i nawet chcąc budować relacje z przedsiębiorcami, np. z Niemiec czy ze Skandynawii, musimy go znać, by budować relacje z klientami. Przekrój sektorów gospodarki korzystających z kursów jest bardzo szeroki. Uczymy zarówno lekarzy, prawników, jak i kierowców czy specjalistów z zakresu handlu i marketingu – mówi Marcin Miśniakiewicz, właściciel szkoły. – Motywacją do nauki języków obcych jest chęć rozwoju, ale też zdobywania nowych klientów. Przedsiębiorcy uczą się bez względu na wiek, bo mamy zarówno młode osoby, jak i przedsiębiorców po 50. roku życia, którzy poczuli, że teraz mają potrzebę nauki, ale i wreszcie trochę więcej czasu. Motywacje biznesowe i rozwojowe to podstawa dobrej współpracy z przedsiębiorcami – mówi Marcin Miśniakiewicz.

Motywacje przedsiębiorców: lepsza obsługa klientów, ekspansja zagraniczna, samorozwój

Uczestnicy szkoleń przyznają wprost, że język obcy to szansa na to, by lepiej obsługiwać klientów. Możliwość nauki doceniają też pracownicy, którzy szkolenia z FUR traktują jako benefit od pracodawcy. Ze szkoleń korzystała między innymi firma Etcetera. – Jesteśmy bardzo zadowoleni. Profesjonalne podejście operatora i szkoły językowej. Cieszą nas szybkie efekty działania, bo już po kilku lekcjach czujemy się pewniej ,prowadząc rozmowy z klientami. W naszym przypadku to szansa na lepszą komunikację z klientami z Berlina, już mieliśmy okazję to zweryfikować. Mamy w planie szersze działania w Niemczech – mówi Jakub Niezwiesny z agencji Etcetera. Co ciekawe, w szkoleniu wzięła udział także właścicielka agencji, która stwierdziła, że to świetna okazja do nauki i rozwoju.

– Z nauki języka angielskiego i niemieckiego skorzystały pracownice naszej firmy, głównie te odpowiedzialne za kontakt z klientami i z pacjentami. Efekty są bardzo pozytywne, bo komunikacja np. w recepcji czy rejestracji poprawiła się. Jeżeli firma jest nastawiona na klientów spoza Polski to musi zadbać o pozytywny odbiór klientów, a ten jest możliwy tylko wtedy, gdy pracownicy będą dobrze znać przynajmniej język angielski – mówi Piotr Wagner, prezes spółki Medical Investment.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zachęca do korzystania z Bazy Usług Rozwojowych

Przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie na usługi szkoleniowe sięgające nawet 80 proc.

– To już ostatni dzwonek, by skorzystać z oferty FUR przygotowanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Projekt kończy swoją działalność z dniem 30 czerwca 2023 r., ponieważ kończy się okres rozliczeniowy perspektywy unijnej 2014-2020. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty rozwojowej, która niemal nic ich nie kosztuje, a w znaczący sposób wpływa na możliwość poszerzania kompetencji pracowników – mówi Maria Czerniecka, kierownik projektu Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2 w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

– Języki obce to od początku jedna z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców usług z Bazy Usług Rozwojowych. Wynika to z faktu, że znajomość języka obcego jest uniwersalna i ważna dla wszystkich sektorów gospodarki. Poza językami obcymi wielkim zainteresowaniem cieszy się dział kursów dla kierowców oraz możliwość zrobienia prawa jazdy czy np. studiów podyplomowych – dodaje ekspertka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Zakres usług oferowanych przez firmy szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych jest bardzo szeroki. – Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie z Funduszu Usług Rozwojowych mogą wybierać spośród firm zgłoszonych do Bazy Usług Rozwojowych. To firmy sprawdzone, certyfikowane, posiadające wysoką jakość usług – mówi Maria Czerniecka.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie www.fur.pfp.com.pl