Podnieś kompetencje swoich pracowników! „Ta oferta jest skierowana również do osób z Ukrainy”

Od 1 kwietnia rusza kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Usług Rozwojowych – FUR2. Przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie na usługi szkoleniowe sięgające nawet 80%. – To już ostatni dzwonek, by skorzystać z oferty FUR2 przygotowanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Projekt kończy swoją działalność w okresie najbliższego roku, bo kończy się okres rozliczeniowy perspektywy unijnej 2014-2020. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty rozwojowej, która niemal nic ich nie kosztuje, a w znaczący sposób wpływa na możliwość poszerzania kompetencji pracowników – mówi Maria Czerniecka, Kierownik projektu FUR2 w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele pytań czy ze szkoleń mogą korzystać osoby z Ukrainy. – Oczywiście. To dla nich szansa na szybsze dostosowanie się do oczekiwań pracodawców – przyznaje Czerniecka.