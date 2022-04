Prawo jazdy, nauka języków, szkolenia zawodowe. Nauka języka polskiego też z dofinansowaniem

W najbliższym czasie Polskę czeka poważna nadpodaż pracowników z Ukrainy. Będą to głównie kobiety oraz osoby starsze. Przedsiębiorcy nie zawsze są w stanie ponosić koszty szkolenia pracowników oraz kompleksowego podnoszenia ich kwalifikacji. Eksperci przyznają, że „nauka zawodu od zera” to sprawa skomplikowana i wymagająca czasu, ale przedsiębiorcy wydają się być solidarni z uchodźcami wojennymi i zapowiadają, że będą ich wspierać na rynku pracy. Z pomocą przychodzi również Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

– Fundusz Usług Rozwojowych FUR2 oferuje możliwość podejmowania szkoleń w sektorach bardzo pożądanych na rynku pracy. To szkolenia z branży transportowej, medycznej jak również możliwość zrobienia studiów podyplomowych czy wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących team-buildingu i integracji zespołów międzynarodowych, czyli np. polsko-ukraińskich – mówi Maria Czerniecka. – Wielkim zainteresowaniem cieszą się także szkolenia językowe. W tym przypadku będzie to na pewno nauka języka polskiego. Szkoły językowe w całym kraju oferują edukację w tym zakresie zarówno online jak i stacjonarnie. Jest to nauka bardzo intensywna, skierowana do osób chcących nabyć codzienne kompetencje językowe, jak i chcących uczyć się pod kątem konkretnej nauki zawodu – dodaje Monika Kołodziejczyk – mobilny doradca przedsiębiorcy w Projekcie FUR2. Fundacja oferuje możliwość obsługi klientów (przedsiębiorców i uczestników) także w języku rosyjskim.

Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie z Funduszu Usług Rozwojowych FUR2 mogą wybierać spośród firm zgłoszonych do Bazy Usług Rozwojowych. To firmy sprawdzone, certyfikowane, posiadające wysoką jakość usług.