Odpadowe nowinki dla lepszej segregacji

Wkrótce w Szczecinie pojawi się kilka nowych butelkomatów Fot. Ryszard Pakieser

Aby zachęcić szczecinian do segregacji odpadów i ułatwić im to zadanie, Miasto Szczecin wprowadza do systemu gospodarowania odpadami różnego rodzaju nowości.

Zaledwie kilka tygodni temu w dwóch miejscach w Szczecinie uruchomione zostały pierwsze podziemne kosze na śmieci. Zlokalizowane są u zbiegu ul. Wielkopolskiej i Śląskiej, a także na ul. Rayskiego 4. W każdym z tych miejsc zamontowano komplet trzech pojemników jednokomorowych, opróżnianych w systemie dwuhakowym. Są oczywiście przeznaczone do selektywnej zbiórki papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła. Ich pojemność to odpowiednio: 5 m³, 5 m³ i 3 m³. Trzecia lokalizacja została wyznaczona u zbiegu ul. Farnej i pl. Żołnierza Polskiego (trawnik przy parkingu).

Wkrótce na terenie miasta pojawi się także pięć nowych butelkomatów. Oczywiście osoby z nich korzystające będą mogły liczyć na różnego rodzaju bonusy w ramach programu lojalnościowego. Urządzenia staną w popularnych miejscach: w pobliżu wejścia na kąpielisko Dąbie i na Arkonkę, przy hali Netto Arena, przy wejściu na dworzec PKP (od ul. Owocowej) oraz przy skateparku Majowe.

W Szczecinie funkcjonują również trzy miejskie punkty elektroodpadów. Urządzenia znajdziemy na rogu ul. Okulickiego i Kingi, przy rondzie Gierosa (od strony jeziorka) oraz na ul. 26 Kwietnia przy Nowym Turzynie. Są przeznaczone do zbiórki drobnych elektroodpadów, z podziałem na różne rodzaje: żarówki, baterie, drobna elektronika (telefony, ładowarki), płyty CD, zużyte tonery. Wrzuca się je do jednej z siedmiu tub o pojemności 33 litrów każda.

Co ciekawe, wszystkie przedsięwzięcia to inicjatywy samych szczecinian, którzy zgłosili je, a następnie wybrali w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. To znak, że prawidłowa i systematyczna segregacja naprawdę leży im na sercach!