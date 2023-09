Nadchodzi nowy rok szkolny

Przed nowym rokiem szkolnym trzeba zadbać nie tylko o pomieszczenie dydaktyczne. Na zdjęciu kuchnia w Szkole Podstawowej nr 1 przy al. Piastów 6. Fot. UM Szczecin

Nietypowo, bowiem dopiero 4 września rozpocznie się tym razem nowy rok szkolny. Jednocześnie jest to kolejny trudny rok dla osób związanych z oświatą, bowiem w szkołach ponadpodstawowych ponownie musiał pomieścić się podwójny rocznik.

Z początkiem września naukę w szczecińskich szkołach i przedszkolach swoją przygodę z edukacją rozpocznie łącznie około 45 tys. młodych ludzi w blisko 150 placówkach. To zarówno najmłodsi, którzy pójdą do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, jak również ci nieco starsi, którzy zasiądą w szkolnych ławkach.

Kolejna kumulacja roczników

Kolejny rok z rzędu samorządy musiały zmierzyć się z przyjęciem zwiększonej liczby uczniów do szkół ponadpodstawowych. Tym razem stało się to za sprawą reformy oświaty sprzed kilku lat, w wyniku której część 6-latków obowiązkowo rozpoczęła naukę w szkołach podstawowych. Z podobną sytuacją organy prowadzące mierzyły się już rok temu. Oznacza to, że w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 jednocześnie muszą zmieścić się uczniowie z kilku skumulowanych roczników.

– Szczecin przygotowywał się do tego wymagającego momentu już od wielu lat. Wspólnie z dyrektorami naszych placówek analizowaliśmy wszelkie dostępne opcje, które pozwoliłyby na zmieszczenie uczniów w szkołach ponadpodstawowych – mówi Lidia Rogaś – zastępca prezydenta miasta Szczecina. – Z całą pewnością nie było to łatwe zadanie, jednak wierzę w to, że wspólnymi siłami wypracowaliśmy optymalne rozwiązanie.

W tym roku naukę w klasach piereszych szkół ponadpodstawowych rozpocznie blisko 7 tys. uczniów. To o ponad 1200 osób więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Niestety, zwiększona liczba uczniów może przełożyć się nie tylko na wydłużenie czasu pracy poszczególnych placówek, ale również na zwiększenie liczebności poszczególnych klas.

Remonty i modernizacje placówek

W czasie gdy szczecińscy uczniowie cieszyli się wolnym czasem, słońcem i wakacyjnymi wyjazdami, w placówkach oświatowych trwały intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. Wakacyjna przerwa to zawsze najbardziej optymalny czas na realizację wielu zaplanowanych prac remontowych – zarówno tych dużych, jak i tych nieco mniejszych.

Tegoroczne wakacyjne remonty w szkołach i placówkach oświatowych objęły m.in. adaptację pomieszczeń na potrzeby przyjęcia wspomnianego wyżej kolejnego podwójnego rocznika. Jednak nie tylko. Miasto zainwestowało również środki w doposażenie i odświeżenie sal lekcyjnych, remonty toalet, naprawę boisk czy też konserwację lub modernizację różnego rodzaju instalacji w placówkach.

Dodatkowo prowadzone były także intensywne prace, które w trakcie roku szkolnego mogłyby w znacznym stopniu zakłócać zajęcia lekcyjne. To między innymi budowa nowych boisk przyszkolnych, kompleksowe przebudowy sal gimnastycznych, remonty dachów czy też wręcz przebudowy całych budynków.

Finansowanie zadań oświatowych

Od lat budżet oświatowy to największa część całego budżetu Miasta. Co więcej, jak pokazują analizy, systematycznie następuje wzrost wydatków. W 2022 roku kwota, która została wydatkowana na oświatę, to 936 947 956,00 złotych. Z kolei w 2023 roku planuje się wydatki na poziomie 968 126 309,00 zł.

Mamy nadzieję, że nadchodzący nowy rok szkolny pozwoli wszystkim naszym uczniom na osiąganie kolejnych sukcesów edukacyjnych i przede wszystkim bezpiecznie upłynie w spokojnej atmosferze!