I dzieje się wiele… Szczecin bliżej niż myślisz

Żaglowce przyciągają nad rzekę tłumy o każdej porze dnia. Fot. Dariusz GORAJSKI

Szczecin dla wielu do dziś pozostaje nieodkrytym kierunkiem. Powszechnie panuje opinia, że miasto jest daleko, ale czy na pewno?

Stolica Pomorza Zachodniego, a więc jednego z najczęściej odwiedzanych przez turystów regionów, leży na północno-zachodnim skraju Polski. Dzięki komfortowym połączeniom kolejowym, lotniczym i rozwiniętej sieci dróg Szczecin to miasto wręcz idealne na weekendowy City Break. Znajduje się tutaj nagradzana na świecie nowoczesna architektura, liczne zabytki, restauracje na najwyższym poziomie oraz niespotykane nigdzie indziej lokalne przysmaki.

W Szczecinie dzieje się wiele!

Można uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych, żeglarskich, sportowych.

Od 8 lat nasze miasto za sprawą Szczecin Jazz Festiwal staje się stolicą jazzu. Główne koncerty odbywają się w marcu, a w tym roku latem w ramach festiwalu w szczecińskim, całkowicie zmodernizowanym Teatrze Letnim wystąpią gwiazdy światowego jazzu.

2 lipca Wynton Marsalis – jeden z najbardziej znanych muzyków na świecie. Mówi się o nim, że jest pierwszym jazzmanem, który posiadł wszystkie odmiany gatunku – od nowoorleańskich korzeni, przez bebop aż po jazz nowoczesny. Marsalis jest wielokrotnym laureatem nagrody Grammy w kategoriach jazz i muzyka klasyczna oraz zdobywcą Nagrody Pulitzera za album Blood On The Fields. Jest także dyrektorem Jazz Lincoln Center Orchestra. Był członkiem zespołu Arta Blakeya „Jazz Messengers”, współpracował również z Herbiem Hancockiem, Sarah Vaughan, Dizzym Gillespiem, Sweets Edison, Clarkiem Terrym, Sonnym Rollinsem, Ronym Carterem, Tonym Williamsem czy London National Philharmonic Orchestra.

Marsalis gra na jedynej w swoim rodzaju trąbce wykonanej przez Dave’a Monette’a. Została ona zaprojektowana specjalnie dla niego, jako osoby leworęcznej i jest pokryta personalnymi grawerami. A 17 sierpnia na scenie Teatru Letniego wystąpi Dee Dee Bridgewater – legenda jazzu, ale także wszechstronna artystka, która zdobyła uznanie zarówno jako wokalistka, jak i aktorka teatralna. W swojej karierze otrzymała wiele prestiżowych nagród, w tym trzy nagrody Grammy i Tony Award. Jej niesamowity głos i wyjątkowy styl interpretacji sprawiają, że każdy jej koncert jest niepowtarzalnym i niezapomnianym doświadczeniem. Potrafi wyczarować niesamowite emocje i poruszyć najgłębsze struny duszy swoją muzyką. Niezwykłe aranżacje Dee Dee Bridgewater sprawiają, że każdy utwór nabiera nowego wymiaru i świeżości. Jej muzyka to połączenie jazzu, soulu, R&B, bluesa i gospel, co sprawia, że jest to nie tylko jazz, ale coś więcej niż to – to wyjątkowe dzieło sztuki.

Na kulturalnej mapie miasta błyszczy Teatr Współczesny, którego dyrektorem artystycznym jest Jakub Skrzywanek, nagrodzony Paszportem Polityki w kategorii Teatr za „spektakle ważne, odważne i nieoczywiste…”, laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin 2023. Odbywają sią tu spektakle, które poruszają najważniejsze i aktualne tematy oraz społeczne problemy.

Pasjonaci zabytkowych pojazdów z pewnością udadzą się do Muzeum Techniki i Komunikacji. Czekają tu na nich prawdziwe motoryzacyjne perełki z dawnych lat: tramwaje, autobusy, samochody i motory. Oddzielną wystawę poświęcono firmie Stoewer, która przed wojną produkowała w Szczecinie rowery, maszyny do szycia, motory i samochody. To właśnie w Stoewerze wyprodukowano pierwszy autobus dla Londynu.

Najnowszym obiektem na mapie miasta jest Morskie Centrum Nauki, miejsce, w którym można spędzić cały dzień. Znajduje się tutaj wystawa o morzu, oceanach i szeroko rozumianej żegludze. Najmłodsi z pewnością docenią interaktywną część MCN-u, gdzie będą mogli poznać tajniki życia na wodzie, pod wodą i na statku. Widoczna już z zewnątrz obiektu kula to najnowocześniejsze w Polsce planetarium, które dostarcza niesamowitych i niezwykle realistycznych przeżyć.

Żeglarski Szczecin

Stolica Pomorza Zachodniego nieodłącznie kojarzy się z żeglarskimi wydarzeniami. Żagle, a wcześniej Dni Morza czy organizowane co kilka lat finały zlotu wielkich żaglowców The Tall Ships Races (2007, 2013, 2017) wpisały się na stałe do kalendarza letnich wydarzeń.

Żagle w tym roku (18–20 sierpnia) odbędą się po raz trzeci. U stóp Wałów Chrobrego i na Łasztowni zacumują jednostki, które przypłyną do Szczecina z gościnną wizytą. Spodziewanych jest kilkanaście żaglowców z Polski, Niemiec, Finlandii i Holandii, a także okręty z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Nie zabraknie znanych mieszkańcom miasta przedstawicieli szczecińskiej floty.

Na jeziorze Dąbie odbędzie się rywalizacja jachtów balastowych do 15 metrów w kategorii KWR1, KWR2 i OPEN (Regaty o Puchar Prezydenta Miasta). Jachty po regatach zacumują na Wałach Chrobrego. Z kolei Wyspa Grodzka zmieni się w strefę żeglarską, gdzie będzie można zobaczyć pokazy żeglowania na Optimiście, Widnsurfingu i skorzystać z trenażera. Tegoroczna odsłona imprezy to także świetna okazja to wspólnego świętowania 25-lecia „Nawigatora XXI”, statku szkolno-badawczego Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Na lądzie zaś mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. W ramach Żagli organizowane są różne strefy aktywności dla dzieci i rodzin, Festiwal Orkiestr Dętych, a także koncerty na scenie głównej i szantowej. Dla odwiedzających dostępny będzie Jarmark pod Żaglami wraz ze strefą Food Trucków i Strefa Artystów. Od kilku lat stałym, cieszącym się olbrzymim zainteresowaniem odwiedzających punktem Żagli jest Craft Beer Zone, gdzie można skosztować wyrobów rzemieślniczych browarów z całej Polski.

Iluminacje Szczecin

To już piąta edycja tego festiwalu, a zarazem konkursu instalacji świetlnych, co roku oświetlających feerią barw budynki, parki.

Konkurs skierowany jest do lokalnych artystów, realizatorów światła, inżynierów, architektów, projektantów oraz firm zajmujących się sztuką światła. Temat przewodni prac – światło w przestrzeni miejskiej.

Wybrane instalacje będzie można podziwiać 14 sierpnia br. na trasie Złotego Szlaku Szczecina, od Zamku Książąt Pomorskich do Urzędu Miasta. Tegoroczna edycja rozświetli także park Żeromskiego, gdzie stanie strefa muzyczna i gastronomiczna.<

Naturalnie nie zapominamy także o miłośnikach wydarzeń sportowych.

Szczecin Open

Od 30 lat Szczecin jest także stolicą tenisa, za sprawą męskiego turnieju tenisowego rozgrywanego co roku we wrześniu w Szczecinie w ramach cyklu ATP Challenger Tour. Turniej jest organizowany od 1993 r., najpierw jako cykl sateli­tarny z pulą nagród 25 tys. dolarów amerykańskich, a od 1996 r. jako challenger. W latach 2002, 2016 i 2019 turniej został uznany za najlepszy challenger na świecie.

Nieodłącznym wydarzeniem tego turnieju są także zmagania artystów, miłośników tego sportu, którzy rywalizują na pięknych, pełnych zieleni szczecińskich kortach.

Ten turniej jest także wydarzeniem kulturalnym, ponieważ w tym czasie odbywa się tu również festiwal muzyczny, codziennie po ostatnim meczu publiczność ma możliwość posłuchania znakomitych koncertów.

Memoriał Wiesława Maniaka

Szczecin kocha lekkoatletykę, o czym świadczą zawsze pełne trybuny, a Memoriał jest cyklicznym wydarzeniem upamiętniającym najwybitniejszą legendę szczecińskiego sprintu, medalisty olimpijskiego (Tokio ’64), mistrza Europy.

Zawody odbywają się na stadionie lekkoatletycznym imienia samego Maniaka (ul. Litewska 20) i obfitują w wiele ciekawych konkurencji lekkoatletycznych, w których mierzą się najlepsi zawodnicy z Polski, Europy i innych zakątków świata.

To tylko kilka propozycji z bogatej oferty wydarzeń. Szczecin oferuje mnóstwo atrakcji i powodów, dla których warto odwiedzić to miasto.

Kalendarz letnich atrakcji

Czerwiec

29.06 – Kino na Leżakach, miasto Szczecin – projekcje filmowe pod chmurką

24-25.06 – Bulwarove, nabrzeże Starówka – cykl imprez plenerowych

23.06–3.09 – Holiday Park oraz Wheel of Szczecin, nabrzeże Starówka – wesołe miasteczko

23.06 – Polska Noc Kabaretowa 2023, Teatr Letni – wystąpią m.in.: Ani Mru Mru, Nowaki i Kabaret Skeczów Męczących

28.06 – Koncert Cleo, Teatr Letni – ta popularna i lubiana artystka urodziła się i wychowała w Szczecinie

Lipiec

1.07 – Koncert Queen Symfonicznie, Teatr Letni – muzycy wracają do Szczecina z nowymi aranżacjami kolejnych utworów

2.07 – Koncert Wynton Marsalis, Teatr Letni

2.07 – Inauguracja Różanego Ogrodu Sztuki, Ogród Różany

2.07 – Urodziny Szczecina – festyn urodzinowy z dużą liczbą atrakcji i ogromnym tortem dla uczestników zabawy

5.07–30.08 – Różany Ogród Sztuki, Różanka – koncerty plenerowe

6, 13, 20, 27.07 – Kino na Leżakach, w różnych dzielnicach miasta

14.07 – Koncert Agnieszki Chylińskiej, Teatr Letni – artystka zagra w ramach letniej trasy Jest nas więcej

20–23.07 – Jarmark Jakubowy

22–23.07 – Bulwarove, nabrzeże Starówka

Sierpień

3, 10, 24, 31.08 – Kino na Leżakach, w różnych dzielnicach miasta

14.08 – Festiwal Iluminacje Szczecin, park Żeromskiego i miasto – wyjątkowe instalacje i aranżacje świetlne

17.08 – Koncert Dee Dee Bridgewater, Teatr Letni – Szczecin Jazz tym razem w plenerowej odsłonie, a na niej laureatka wielu prestiżowych nagród, w tym Grammy i Tony Award i legenda jazzu Dee Dee Bridgewater

18-20.08 – Żagle, Wały Chrobrego i Łasztownia – żeglarskie święto Szczecina

19-08 – Bieg pod Żaglami, nabrzeże Starówka

24-27.08 – BAJA Poland – rajd samochodowy

26-27.08 – Bulwarove, nabrzeże Starówka

26.08 – Występ Zespółu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Teatr Letni – „Śląsk” to jeden z największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do muzycznych tradycji różnych narodów

27.08 – Koncert ØRGANEK & Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie

27.08 – PKO Półmaraton Szczecin

Wrzesień

2.09 – Wielki Turniej Tenorów, Teatr Letni – międzynarodowe wydarzenie stało się muzyczną tradycją wyczekiwaną i ukochaną przez tysiące wiernych widzów, koncert wokalnych popisów nawiązuje do tradycji dworskich zawodów

2–3.09 – Bulwarove – zakończenie lata, nabrzeże Starówka

6.09 – Memoriał Wiesława Maniaka

7.09 – Kino na Leżakach, w różnych dzielnicach miasta

11–17.09 – Szczecin OPEN – turniej tenisowy

15.09 – Filharmonia Dowcipu – 15 lat na scenie – The best of, Teatr Letni

29–30.09 – Festiwal Młodych Talentów, Teatr Letni