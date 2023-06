Czas na relaks na świeżym powietrzu

Kąpielisko nad Dąbiem, podobnie jak Arkonka, oprócz plażowania umożliwia ine sposoby spędzania wolnego czasu, jak np. wspólne ognisko. Fot. archiwum ZUK

Szczecin oferuje wiele możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu: od błogiego leniuchowania na plaży aż po sportowe akrobacje. Z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!

Lato w mieście

W upalne letnie dni najchętniej spędzamy wolny czas nad wodą. Na szczęście, żeby zaznać tej przyjemności, wcale nie musimy wyjeżdżać poza granice miasta. Szczecińskie kąpieliska od zawsze cieszą się wielką sympatią i popularnością wśród mieszkańców, a Gmina systematycznie inwestuje, aby poprawiać warunki na terenie tego typu obiektów.

Najlepszym przykładem jest oczywiście Arkonka, czyli słynna „szczecińska Majorka”, która kilka lat temu całkowicie zmieniła swoje oblicze i obecnie, w sezonie letnim, jest oblegana przez odwiedzających. Miłośnicy wodnych rozrywek znajdą tam do dyspozycji kilka różnych basenów: sportowy, tzw. morze oraz „łezkę”, a także rwącą rzekę. Dla dzieci największa frajda to oczywiście zjeżdżalnie. Jednak na terenie kompleksu fantastycznie czas można spędzić nie tylko w wodzie. Nie brakuje tam bowiem innych atrakcji: są korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz popularny wśród młodzieży

(i nie tylko!) skatepark. Do dyspozycji mieszkańców oddawane są również sezonowe punkty gastronomiczne i całoroczna restauracja.

Arkonka jak co roku otwiera sezon kąpielowy w Szczecinie, udostępniając swoje baseny już 1 czerwca. Kompleks jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 10–19, a w piątki, soboty i niedziele do godziny 20. W sierpniu mała zmiana – we wszystkie dni tygodnia godziny otwarcia to 10–19. Chcąc ominąć kolejki do kasy, bilety wstępu można kupić za pomocą aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin na dzień bieżący i dwa kolejne.

Wśród kąpielisk niewątpliwie króluje to nad jeziorem Dąbie. Po zakończonej półtora roku temu przebudowie i gruntownej modernizacji obecnie jest to jedno z najpiękniejszych i najnowocześniejszych kąpielisk w regionie. Znajdziemy tam nie tylko piękną plażę w otoczeniu zielni, ale również wiele innych atrakcji: boisko do plażowej piłki siatkowej, nowe chodniki i szlaki spacerowe, place zabaw dla mniejszych i większych dzieci, siłownię pod chmurką, wiaty, altany, miejsca do grillowania, poidełka czy leżaki. Spektakularnie, szczególnie wieczorami, prezentuje się oświetlona promenada prowadząca wprost nad wodę. Jest to doskonałe miejsce do podziwiania zachodów słońca, dlatego wyjątkowo to kąpielisko dostępne jest dla mieszkańców aż do godz. 22.

Swoich fanów mają też dwa pozostałe kąpieliska: Dziewoklicz oraz chyba najbardziej znane – Głębokie. Oba otoczone zielenią, nad malowniczymi jeziorami, oferują relaks i zabawę na łonie natury. Szczecińskie kąpieliska będą otwarte od 15 czerwca.

Relaks na łonie natury

W Szczecinie możemy cieszyć się również odpoczynkiem w lasach. To nie tylko znany i lubiany Las Arkoński, ale także ogromne połacie Puszczy Wkrzańskiej i Puszczy Bukowej. Wszystkie stanowią miejsca licznych wycieczek i codziennych spacerów wielu mieszkańców stolicy Pomorza Zachodniego.

Co więcej, w szczecińskich lasach znajdziemy blisko 20 polan rekreacyjnych, na których możemy na przykład wypoczywać, rozpalić ognisko czy też upiec rozmaite przysmaki na grillu. Mieszkańcy znajdą tu do dyspozycji specjalnie przygotowaną infrastrukturę (taką jak na przykład zadaszone wiaty czy też miejsca, w których bezpiecznie można rozpalić ognisko), które z całą pewnością mocno podnoszą atrakcyjność tego typu terenów. W tym miejscu nie sposób nie wymienić popularnych wśród mieszkańców Szczecina i okolicznych gmin polany Sportowej, polany znajdującej się tuż obok Jeziora Głębokiego czy też polan przy ulicy Miodowej. Polany znajdziemy również na terenie prawobrzeżnej części miasta – to chociażby polany ulokowane nad Jeziorem Szmaragdowym, w Parku Leśnym Klęskowo czy też przy ulicy Tczewskiej nad rzeką Płonią.

Warto podkreślić, że pomimo tego, że czas wolny spędzany na szczecińskich polanach to przede wszystkim przyjemność, należy pamiętać również o zasadach, które obowiązują wszystkie osoby, które z nich korzystają. W takich miejscach musimy przestrzegać bowiem regulaminu, który określa między innymi zasady postępowania z ogniem w tego typu miejscach.

Na terenie szczecińskich polan rekreacyjno-wypoczynkowych zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami, które zostały specjalnie wytyczone do tego celu. Miłośnicy tego typu rozrywek muszą pamiętać o tym, by opał, którego chcą użyć, powinien być suchy. Zabronione jest również łamanie lub też wycinanie żywych drzew, które nie tylko nie przyniesie oczekiwanego przez nas rezultatu, ale przede wszystkim jest karalne. Po zakończeniu ogniska bezwzględnie należy dopilnować całkowitego dogaszenia ognia.

Na terenie polan rekreacyjnych w żadnym wypadku nie wolno nam także śmiecić, myć i czyścić pojazdów, parkować w niedozwolonych miejscach, biwakować, jeździć konno, hałasować czy też puszczać psów luzem. Pamiętajmy również o tym, że do postoju pojazdów służą wyznaczone ku temu miejsca.

Na sportowo

Na terenie Szczecina znajdziemy również wiele ogólnodostępnych obiektów sportowych, na których można aktywnie spędzić czas. W ostatnich latach ogromną popularnością, szczególnie wśród młodzieży, cieszą się między innymi skateparki. Tym bardziej cieszy, że właśnie dobiegła końca budowa kolejnego z nich. Mowa tu o obiekcie znajdującym się przy ul. Chełmińskiej w Podjuchach. Znajdziemy tam żelbetowe tory do jazdy i akrobacji na rolkach oraz deskorolkach. Cały obiekt to powierzchnia 800 mkw. dostosowana do potrzeb miłośników tego typu rozrywek. W ramach zagospodarowania terenu wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, dojścia z kostki betonowej, betonowe siedziska w formie „minitrybuny” oraz schody terenowe. Dodatkowo obiekt został wyposażony w urządzenia małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablicę regulaminową, zabudowę parawanową toalety przenośnej. Już wkrótce okaże się, czy nowy skatepark przebije popularnością inne, m.in. ten na osiedlu Majowym czy na wspomnianej już wyżej Arkonce.

Natomiast na miłośników rowerowych akrobacji czekają pumptracki: przy ulicy Irysowej oraz przy ulicy Twardowskiego. Pod tą zagadkową nieco nazwą kryją się specjalne rowerowe tory zbudowane z garbów, profilowanych zakrętów oraz hopek ułożonych w taki sposób, aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach.

Z kolei mieszkańcy spragnieni mniej ekstremalnych sportowych wrażeń znajdą coś dla siebie na jednej z licznych szczecińskich siłowni pod chmurką. W ostatnich kilku latach udało się wyposażyć w obiekty tego tupu zdecydowaną większość miejskich parków, skwerów czy zieleńców. To znane i lubiane miejsca, z których chętnie korzystają zarówno młodzi mieszkańcy Szczecina, jak i seniorzy. Wielu użytkowników podkreśla, że to doskonała alternatywa dla treningu w domu czy klubie sportowym. Wszystkie tego typu miejsca wyposażone są w atestowany i bezpieczny sprzęt, dzięki któremu w przystępny sposób możemy zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.

* * *

Polany i miejsca na ogniska i grilla

Lewobrzeże

• Polana Czerwona – trzy paleniska (przy Arkonce)

• Polana Goplany – dwa paleniska

• Polana Miodowa – dwa paleniska – przy ulicy Miodowej 3 (można wjeżdżać autami)

• Polana Biała – dwa paleniska (za siedzibą Wydziału Lasów Miejskich, przy ul. Miodowej)

• Polana Sportowa – trzy paleniska

• Polana Harcerska – dwa paleniska (przy Szlaku Siedmiu Młynów)

• Polana nad Jeziorem Głębokim – dwa paleniska

• Polana nad j. Głębokim od strony Wołczkowa – jedno palenisko

• Polana Bagienna Olszyna (nad j. Głębokim – na końcu – blisko strzelnicy) – jedno palenisko

Prawobrzeże

• Park Leśny Klęskowo – dwa paleniska

• Polana Widok (nad Jeziorem Szmaragdowym) – cztery paleniska

• Polana Słoneczna – cztery paleniska (za zajazdem Szmaragd)