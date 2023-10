Taśmociąg połączy nabrzeże z magazynem

Z Agroterminal powstanie na terenie spółki OT Port Świnoujście, która już dysponuje odpowiednim magazynem, ale zamierza też zbudować 300-metrowy taśmociąg, który połączy go z nabrzeżem. Fot. OT Logistics

Przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Rolno-Spożywczej Spółki Inwestycyjnej (utworzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) podpisali 12 października list intencyjny w sprawie utworzenia nowoczesnego agroterminalu w Świnoujściu. To m.in. spełnienie oczekiwań polskich rolników. Agroterminal powstanie na terenie spółki OT Port Świnoujście, która już dysponuje odpowiednim magazynem, ale zamierza też zbudować 300-metrowy taśmociąg, który połączy go z nabrzeżem.

– Dążenie do stworzenia agroportu było efektem wielu uzgodnień, spotkań i analiz – mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, w obecności którego podpisano w szczecińskim porcie list intencyjny. – Jednoznacznie z nich wynika, że port Szczecin-Świnoujście, pozyskując właśnie taką infrastrukturę – myślę, że jedną z najnowocześniejszych – w ramach budowy agroportu, będzie miał niezwykle atrakcyjną ofertę dla rolników w Polsce, ale też eksportu, który poprzez Polskę odbywa się również z naszych krajów sąsiedzkich.

Prezes ZMPSiŚ Krzysztof Urbaś podkreślił, że Zarząd Portu już od kilku lat stara się, aby sektor agro był godnie reprezentowany przez operatorów portowych.

– Te przeładunki w tej chwili nie są takie, jak by mogły być, bo część potencjału, szczególnie w Świnoujściu, jest niewykorzystana – powiedział K. Urbaś. – OT Port Świnoujście cały czas inwestuje i ma powstać połączenie nabrzeża z magazynem. Tam jest magazyn największy w Polsce, który może jednorazowo składować prawie 100 tys. ton ładunków. Jest on w tej chwili wykorzystany w 30-40 proc. Taśmociąg pozwoli na profesjonalną obsługę ładunków agro.

Oddanie kilka lat temu do użytku elewatora zbożowego w OT Porcie zakończyło pierwszy etapu budowy terminalu agro w Świnoujściu. Teraz czas na kolejny etap.

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Edward Kosmal powiedział, że utworzenie agroterminalu jest realizacją jednego z postulatów podpisanych z ministrem rolnictwa Robertem Telusem.

– Chcemy, żeby faktycznie to nasze zboże płynęło przez polskie porty – podkreślił Edward Kosmal. – Wszyscy na zbożu zarabiają, więc dlaczego polskie spółki nie mogą na tym zarabiać? Jako rolnicy deklarujemy, że jeżeli będzie tworzona spółka kapitałowa, to na pewno w jakimś procencie będziemy chcieli też w tym brać udział jako jej współwłaściciele. Uważam, że będzie to miało pozytywny efekt w niedługim czasie. Przede wszystkim dziękuję panu ministrowi Gróbarczykowi, bo to jego zainteresowanie i inicjatywa doprowadziły do tego spotkania.

(ek)