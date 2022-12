Rok 2022 w portach Szczecin i Świnoujście

Rok 2022 w zespole portów obfitował w wydarzenia zarówno związane z bieżącą działalnością przeładunkową, jak i inwestycyjną ofensywą Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Spółka podpisała istotne porozumienia i umowy, zaznaczyła też swoją obecność na konferencjach ważnych dla branży morskiej i logistycznej. Ponadto brała udział w akcjach charytatywnych.

Styczeń

Finał parkingowego przedsięwzięcia przy terminalu promowym w Świnoujściu. Inwestycję zakończono 11 stycznia. Terminal zyskał nowy dodatkowy parking na 278 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych. Tym samym zakończyła się inwestycja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Przedsięwzięcie warte ponad 30 mln złotych zrealizowała w formule projektuj i zbuduj firma PRO-TRA BUILDING z Wrocławia. Projekt dofinansowany ze środków UE z funduszy CEF „Łącząc Europę”.

W Warszawie 17 stycznia odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano wyniki przeładunkowe w portach. Port Szczecin-Świnoujście zakończył rok 2021 wynikiem 33,2 mln ton, prawie identycznie jak w rekordowym 2018 roku.

W grudniu 2021 r. ZMPSiŚ podpisał z Korporacją Budowlaną Doraco umowę na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Wykonawca wkroczył w styczniu na teren inwestycji.

Pracowano w rygorach pandemicznych.

Luty

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował, że jest już koncepcja falochronu osłonowego dla terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy falochron powinien być gotowy za pięć lat. Wedle założeń, trzy lata przewiduje się na projektowanie i uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Kolejne dwa lata zajmie wykonanie falochronu.

W połowie miesiąca (14 lutego) ruszyła nowa strona www spółki.

Początek wojny rosyjsko-ukraińskiej 24 lutego to nowa rzeczywistość mająca wpływ również na pracę portów.

Porty nadal pracowały w rygorach pandemicznych.

Marzec

W związku z wojną na Ukrainie duże medialne zamieszanie wywołują statki albo z towarem z Rosji, albo pod rosyjską banderą.

W ZMPSiŚ zorganizowano zbiórkę darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo spółka zrezygnowała z pobierania opłat portowych od Ukraińców płynących promami do Skandynawii, ich samochodów oraz pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Pomoc w organizacji akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Wielkanoc 2022.

Konferencja informacyjna dotycząca postępów w budowie statku pożarniczego „Strażak-28” odbyła się 28 marca.

Kwiecień

Rozpoczęły się prace nad 9. Międzynarodowym Kongresem Morskim w Szczecinie.

Maj

Senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska przyglądali się pracy portu w Szczecinie i Świnoujściu. Wszystko w ramach wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 10-12 maja br.

Z portu Świnoujście 25 maja wypłynął pierwszy statek z ukraińską rudą.

Rada Nadzorcza spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA 30 maja powołała zarząd VII wspólnej kadencji w składzie: prezes – Krzysztof Urbaś, wiceprezes ds. infrastruktury – Jacek Cichocki, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych – Daniel Stachiewicz.

Czerwiec

Rozpoczęły się poszukiwania inwestorów zainteresowanych nowymi terenami na Ostrowie Grabowskim. Chodzi o cztery place na zapleczu nabrzeży Norweskiego i Duńskiego.

Od 29 do 30 czerwca w Szczecinie odbywał się 9. Międzynarodowy Kongres Morski.

Pierwsze półrocze 2022 r. porty Szczecin i Świnoujście zamknęły dodatnim wynikiem operacyjnym. Zespół portów podsumował ten okres pod względem przeładunków, które były o blisko trzy procent lepsze aniżeli w analogicznym czasie ub. roku. Operatorzy portowi w okresie styczeń – czerwiec 2022 obsłużyli prawie 17,5 mln ton ładunków. W portach jest więcej rudy, paliw i gazu LNG. Wzrost rok do roku odpowiednio o 68,2, 29,1 i 34,8 procent. Terminal LNG w Świnoujściu obsłużył do końca czerwca br. 26 statków z gazem LNG. Dla porównania, w tym samym czasie ub. roku było ich 18. Pierwsze półrocze na minusie zakończyły węgiel (-28,6 proc.), inne masowe (-8 proc.), zboża (-18,7 proc.), drobnica (-1,8 proc.), drobnica promowa (-1,1 proc.) oraz kontenery (-16,1 proc.).

Lipiec

Mocny akcent na przeładunki węgla w portach. W związku z kryzysem energetycznym w Europie węgiel i LNG stały się priorytetowymi ładunkami w zespole portów Szczecin-Świnoujście.

Sierpień

Nadal rosną przeładunki węgla.

Pojawia się katastrofa ekologiczna na Odrze objawiająca się masowym śnięciem ryb. Portowa Straż Pożarna stawiała zapory oraz wyławiała śnięte ryby. Prowadzony był ciągły monitoring sytuacji, w tym wykonywano systematycznie badania jakości wód akwenów portowych. Te prowadziło Portowe Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy.

„Miasteczko portowe” zawitało na plażę w Świnoujściu oraz było jedną z atrakcji podczas szczecińskiej imprezy „Żagle 2022”.

Wrzesień

Nabrzeże Rosyjskie w szczecińskim porcie zmienia nazwę na Ukraińskie. Taką uchwałę na wniosek Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podjęła Rada Miasta Szczecin, do której kompetencji należą m.in. sprawy dotyczące nazw ulic, placów i nabrzeży.

Rekordowe ilości węgla w porcie, We wrześniu obsłużono go więcej (rok ro roku) o 200 proc. Przeładunki LNG były wyższe o 70 proc.

Październik

Na nabrzeżu Niemieckim w Szczecinie 13 października odbyła się uroczysta konferencja prasowa, podczas której podpisano pomiędzy ZMPSiŚ SA a PKN Orlen umowę dzierżawy terenu na budowę w porcie Świnoujście pierwszego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych na świecie terminali instalacyjnych dla morskich farm wiatrowych. Uzupełnieniem inwestycji będzie fabryka turbin, którą firma Vestas wybuduje w Szczecinie. Port instalacyjny powstanie na 20 hektarach terenów dawnej stoczni remontowej w Świnoujściu, które w grudniu 2021 roku kupił za 71 mln zł ZMPSiŚ SA. Teraz wydzierżawił teren na 30 lat PKN Orlen. Umowę w tej sprawie uroczyście podpisali na terenie szczecińskiego portu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Krzysztof Urbaś.

Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie 26 października siódmy raz zorganizował portową zbiórkę krwi. Teraz portowcy mają już na swoim koncie 102,33 litrów tego życiodajnego daru. Do udziału w tegorocznej akcji zgłosiła się rekordowa liczba chętnych, 43 osoby. Krew oddało 37 z nich. W rezultacie zebrano jej 16,33 litra.

Statek pożarniczy „Strażak-28” był testowany na morzu.

Dalej węgiel pozostawał w centrum zainteresowania mediów.

Listopad

Przedstawiciele ZMPSiŚ są w Warszawie na targach TransLogistica Poland 2022.

W siedzibie spółki odbyła się wspólna konferencja prasowa wiceministra Marka Gróbarczyka oraz prezesa ZMPSiŚ SA poświęcona terminalowi do obsługi morskich farm wiatrowych w Świnoujściu.

Nowy statek pożarniczy „Strażak-28” 14 listopada przypłynął do portu w Szczecinie. Zbudowany został w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Nowoczesna jednostka zasiliła flotę statków pożarniczych dbających o bezpieczeństwo portów Szczecin-Świnoujście.

W Szczecinie 28 listopada podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Jednym z sygnatariuszy listu jest ZMPSiŚ SA.

Spółka kolejny raz z rzędu za społeczne zaangażowanie otrzymała wyróżnienie „Równa Firma 2022”.

Rekord przeładunków. Na koniec listopada obsłużono tyle ładunków ile w całym 2021 roku, czyli 33,3 mln ton.

Przedstawiciele spółki uczestniczyli 30 listopada i 1 grudnia w konferencji Intermodal in Poland w Szczecinie. Dotyczyła ona rozwoju zachodniopomorskich portów, a do poruszanych tematów należały konsekwencje wojny na Ukrainie dla sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) w całej Europie. Organizatorem wydarzenia były Grupa CSL oraz Intermodal News, a partnerem głównym Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Grudzień

Ponad 22 tony darów wyjechały 3 grudnia ze Szczecina na Litwę i Łotwę. Paczki przed świętami Bożego Narodzenia trafiły do Polaków mieszkających na dawnych Kresach RP. Akcję pomocową pod nazwą „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” już po raz 9. zorganizowała Fundacja Polskich Wartości. Wśród głównych sponsorów akcji jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W plebiscycie firm zaangażowanych społecznie, ZMPSiŚ otrzymał kolejny raz tytuł „Równa Firma 2022”. Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele biznesu oraz środowiska akademickiego, nagrodziła ZMPSiŚ za wspieranie dzieci i młodzieży w aktywności sportowej, wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz edukacyjnych, w tym za program „Dni portu w szkole”.

Uroczyste podniesienie bandery na „Strażaku-28” oraz chrzest tej jednostki odbyły się 6 grudnia.

Oprócz typowo biznesowej, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA posiada także społeczną twarz. Spółka od lat wspiera młodzieżowe grupy sportowe działające przy szkołach i klubach sportowych, lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe, jak również wydarzenia społeczno-kulturalne na rzecz zarówno kultury masowej, jak i osiedlowych stowarzyszeń oraz klubów. Ponadto poprzez cykliczną organizację portowych zbiórek krwi ZMPSiŚ szerzy tę ideę wśród młodzieży osiemnastoletniej w szczecińskich szkołach. Z kolei poprzez inicjatywę edukacyjną „Dni portu w szkole” propagowana jest wiedza z zakresu gospodarki morskiej i funkcjonowania portów.

W tym roku spółka i jej pracownicy bardzo mocno zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Było to 200 tys. zł darowizn finansowych na rzecz organizacji pomagających uchodźcom. Ponadto ZMPSiŚ od 1 marca 2022 r. nie pobiera opłat portowych od osób narodowości ukraińskiej oraz opłat za przeładunek pojazdów tych osób bądź samochodów ciężarowych z transportem pomocy humanitarnej na Ukrainę z i do Skandynawii. Przekazano też magazyny portowe na tymczasowe magazyny PCK, będące ośrodkiem przyjmowania darów z Zachodu i przekazywania dalej na Ukrainę. Pracownicy ZMPSiŚ i Portowej Straży Pożarnej mają swój udział w sortowaniu i pakowaniu darów. Zbiórkę darów rzeczowych przeprowadzono wśród portowców. Za to otrzymali tytuł „Darczyńca Roku 2022” przyznawany przez Polski Czerwony Krzyż. Tym samym tytułem została odznaczona Portowa Straż Pożarna.

Operatorzy portowi działający w zespole portów Szczecin-Świnoujście w 2022 roku obsłużyli ponad 36 mln ton ładunków. Oznacza to, że w stosunku do 2021 roku porty są na plusie o blisko 10 proc. Więcej w nich było węgla, rudy, paliw i LNG.

Przez cały rok trwały prace przy dużych inwestycjach, dzięki którym zwiększą się możliwości portów Szczecin i Świnoujście.

(ek)