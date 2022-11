Porty Szczecin-Świnoujście na targach branży TSL

Od 7 do 9 listopada br. w Warszawie trwały IX Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransLogisticaPoland. To największe w Europie Środkowo-Wschodniej targowe wydarzenie biznesowe dla osób zawodowo związanych z branżą TSL: transport – spedycja – logistyka. Tutaj tzw. załadowcy i właściciele ładunków (tj. przedsiębiorstwa produkcyjne, sieci handlowe i dystrybutorzy wszelkiego rodzaju) znajdują najwyższej jakości usługi w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu, spedycji oraz kompleksowej obsługi logistycznej swoich towarów. Jednocześnie, z uwagi na udział kierownictwa przedsiębiorstw transportowych i logistycznych (m.in. przewoźników i właścicieli flot pojazdów), targi są znakomitym miejscem do prezentacji produktów, systemów i usług ułatwiających zarządzanie firmą TSL. W tym roku w trzech halach targowych zaprezentowało się 300 wystawców. Swoje stoisko miał również Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

(ek)