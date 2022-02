Portowi strażacy w akcji

W tym roku Portowa Straż Pożarna obchodzi 75-lecie funkcjonowania na rzecz ochrony przeciwpożarowej portów w Szczecinie i Świnoujściu. Niedawno portowi strażacy podsumowali miniony rok. Poinformowali też o swoich planach.

Portowa Straż Pożarna z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bytomskiej 1 to komórka organizacyjna Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Zgodnie z ustawą, jest to jednostka ochrony przeciwpożarowej (umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt), przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, a także do prowadzenia działalności prewencyjnej i szkoleniowej.

Portowa jednostka ma dwa oddziały: w Szczecinie i Świnoujściu. Ten pierwszy ma na wyposażeniu statek pożarniczy „Strażak 24”, łódź ratowniczą „Strażak 27”, trzy pojazdy gaśnicze, pięć pojazdów specjalnych, sprzęt pomocniczy, w tym dwie przyczepy z zaporami 2x250 m i separator do rozlewów olejowych. Oddział w Świnoujściu dysponuje natomiast statkiem pożarniczym „Strażak 26”.

Siedzibą jednostki jest ponad studwudziestoletni budynek wybudowany na potrzeby straży pożarnej zabezpieczającej obiekty portowe.

Portowa Straż Pożarna w roku 2021 wielokrotnie uczestniczyła w rozmaitych akcjach. Były to: pożary – 22 razy, likwidacja rozlewów – 16, miejscowe zagrożenia – 64, wyjazdy do sygnalizacji wykrywania pożaru – 26, ustalanie warunków prac niebezpiecznych pod względem pożarowym – 17, asysty statków pożarniczych – 359, asysty pojazdów pożarniczych – 21, stawianie zapór przeciwrozlewowych – 47, monitoring i oczyszczanie akwenów portowych – 42, ratownictwo medyczne – 8, dostarczanie wody technicznej na statki – 63.

Dodajmy, że początek tego roku jest również bardzo absorbujący i pracowity dla portowych strażaków. W ostatnich dniach pomagali w usuwaniu skutków potężnych wichur. Przykładowo, w sobotę (19 lutego) wyjeżdżali do 15 takich zdarzeń w Szczecinie.

Na rok 2022 planowany jest zakup nowej jednostki pływającej, tj. statku pożarniczego z klasą pożarową FiFi1, który poprawi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego na akwenach portów morskich Szczecin-Świnoujście oraz Police. Zadania dla nowego statku to: asysty przeciwpożarowe statków z ładunkami niebezpiecznymi, w tym zbiornikowców LNG transportujących gaz do Terminalu im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, zwalczanie pożarów na jednostkach pływających i obiektach lądowych, podejmowanie ludzi z wody i z obiektów zagrożonych, ograniczanie rozlewów olejowych i ich likwidacja poprzez wykorzystanie zapory przeciwrozlewowej.

Nowa jednostka („Strażak 28”) powstaje w Stoczni Remontowej Shipbuilding w Gdańsku. Zgodnie z zakładanym harmonogramem, zasili flotę ZMPSiŚ już w październiku tego roku. Będzie nowoczesną jednostką o długości 29,2 m i szerokości 10,47 m, wyposażoną w dwie potężne pompy pożarnicze, z możliwością pływania na akwenach zalodzonych.

(ek)