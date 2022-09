Obsługują ładunki i budują

Zaglądamy w rejon szczecińskiego portu nazywany Drobnicą, chociaż od dłuższego czasu nabrał on charakteru uniwersalnego, bo są tu również obsługiwane towary masowe. Specjalizacją tej części portu jest przeładunek i składowanie kontenerów, wyrobów hutniczych, ładunków ponadgabarytowych, a także papieru i celulozy. Port w Szczecinie stanowi największe w Polsce centrum przeładunkowe bloków granitowych. Obsługiwane są tu także ładunki masowe, jak zboże czy nawozy, ale też paliwa. Obecnie ważny fragment tej części portu, czyli Kanał Dębicki i jego nabrzeża, przechodzi wielką modernizację. Inwestycja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ma na celu dostosowanie infrastruktury do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie po modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Obejmuje m.in. budowę nowego nabrzeża Norweskiego (stanowiącego przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego, które pełni funkcję terminalu kontenerowego) oraz modernizację istniejących nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego. Dodatkowo, do wybudowania jest nabrzeże Duńskie na długości ok. 770 m, które będzie pełnić funkcję zabezpieczenia brzegu Ostrowa Grabowskiego i pozwoli w przyszłości przedłużyć linię nabrzeża Norweskiego. Sam Kanał Dębicki zostanie poszerzony ze 120 do 200 m i pogłębiony do 12,5 m.

(ek)