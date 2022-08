Basen Kaszubski po półmetku

Trwają prace związane z poprawą dostępu do szczecińskiego portu w rejonie Basenu Kaszubskiego. Wykonanie rzeczowe inwestycji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przekroczyło już 50 proc.

Najbardziej zaawansowane są prace na nabrzeżu Dąbrowieckim. Roboty obejmują także nabrzeże Chorzowskie (i Uskok Gliwicki). W lipcu br. rozpoczęły się prace czerpalne oraz refulacja – najpierw do Basenu Noteckiego celem jego zalądowienia. Zakończono już działania związane z rozpoznaniem i wydobyciem ferromagnetyków. Koniec całego przedsięwzięcia planowany jest na trzeci kwartał 2024 roku.

Projekt pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” w swoim podstawowym założeniu zwiększy m.in. zdolność przeładunkową węgla, którego obecnie pojawiło się dużo z importu. Dzięki inwestycji do portu w Szczecinie będą mogły zawijać w pełni załadowane jednostki typu handysize i handymax (do 40-50 tys. DWT) oraz otworzy się możliwość nieskrępowanej obsługi jednostek typu panamax (z wykorzystaniem do ok. 70 proc. ich przestrzeni ładunkowej).

(ek)