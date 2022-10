Nowoczesna Baza Oznakowania Nawigacyjnego

Całkowita przebudowa i unowocześnienie szczecińskiej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego były częścią realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Kontrakt z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym Calbud, został podpisany w sierpniu 2019 r., a jego wartość to ok. 54 mln zł. Na konferencji 14 bm. w nowej hali pław przy ul. Światowida podsumowano to przedsięwzięcie i cały projekt związany z pogłębieniem toru wodnego.

– Baza zmieniła się fantastycznie, kończąc tę inwestycję, która dla Szczecina jest kluczowa i całkowicie odmieni możliwości przeładunkowe portu szczecińskiego – podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Szczegóły przebudowy BON przybliżył Paweł Szumny, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych.

– Urząd Morski w Szczecinie, w ramach prowadzonej działalności statutowej, realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, oznakowania nawigacyjnego i radionawigacji na polskich obszarach morskich – przypomniał P. Szumny. – Zadania te wykonują odpowiednie służby Urzędu Morskiego na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. Celem jej modernizacji było polepszenie warunków użytkowania obiektów i realizacji zadań wynikających ze statutowej działalności Urzędu Morskiego.

Roboty trwały w latach 2019 – 2022. Przeprowadzono prace rozbiórkowe, zmodernizowano obiekty istniejące i wybudowano nowe, m.in. wiatę na pławy o powierzchni ok. 1700 m kw. i kubaturze blisko 13 tys. m sześc. Wykonano też remont basenu południowego, w którym stacjonuje część floty UMS. Zabudowa BON została scalona, zwiększono powierzchnie magazynowe i parkingowe oraz kompleksowo zagospodarowano teren.

(ek)