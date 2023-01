Na placach budowy dużo się dzieje

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to jeden z liderów inwestycyjnych w regionie. Obecnie w portach trwają inwestycje, których wartość przekracza dwa miliardy złotych. Wszystko po to, by utrzymać stały rozwój portów, stwarzać warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie.

– Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, zawijających do portu w Szczecinie po modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest świnoujski terminal LNG, który uzyska dodatkowe stanowisko rozładunkowo-załadunkowe do obsługi mniejszych jednostek: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych.

Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku.

– Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem – dodaje M. Woźniak-Lewandowska. – Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów, będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

Rozbudowa terminalu LNG

Główne elementy infrastruktury, która powstanie w ramach realizacji projektu „Nabrzeże” w zakresie umownym określonym przez ZMPSiŚ, to m.in.: pomost załadunkowy o wymiarach ok. 64 x 44 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, dalby cumownicze i odbojowe wyposażone w zestawy haków cumowniczych typu QRH – szybko zwalniających, pomosty komunikacyjne pomiędzy dalbami, system odbojowy – odbojnice typu SCN – stożkowe, pachoły cumownicze umieszczone na pomoście załadunkowym oraz na niektórych dalbach odbojowych, Zintegrowany Morski System Bezpieczeństwa Nawigacji oraz estakada rurociągów o długości około 250 m umieszczona na palach zwieńczonych belkami żelbetowymi, na których posadowiona będzie stalowa konstrukcja wsporcza pod żelbetowe koryto rurociągów technologicznych. Estakada rurociągów połączy pomost załadunkowy z estakadą rurociągów na lądzie. Projekt „Nabrzeże” obejmuje również wykonanie prac czerpalnych – pogłębienie akwenu do głębokości technicznej 14,5 m.

Zakończono już prace czerpalne związane z rozbudową oraz pogłębieniem istniejącej obrotnicy w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, prace palowe – łącznie wbito 288 pali stalowych, prace związane z betonowaniem głowic pali oraz z wytwarzaniem elementów prefabrykowanych estakady dojazdowej, technologicznej i przeładunkowej. Wykonano też montaż prefabrykatów na powyższych obiektach.

Ponadto dobiegły końca prace związane z betonowaniem dalb cumowniczych i dalb cumowniczo-odbojowych, płyty platformy dojazdowej oraz płyty platformy przeładunkowej. Zakończono również montaż haków szybkozwalniającyh oraz systemu odbojowego.

W pierwszej połowie 2023 roku planowane jest zakończenie prac związanych z montażem urządzeń sanitarnych, sieci energetycznych oraz teletechnicznych, a także Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego (system PNDS).

Planowany termin zakończenia inwestycji to drugie półrocze 2023 roku. Obecny stan zaawansowania wynosi 90 proc.

Terminal promowy obsłuży ładunki intermodalne

Na terenie świnoujskiego terminalu promowego trwają roboty żelbetowe na nabrzeżu i wyposażeniowe na estakadzie. Konstrukcja posadowienia, połączenie nabrzeża nr 5 z nabrzeżem nr 6 są już zrealizowane. Gotowy jest także plac manipulacyjny pomiędzy ulicą Duńską a Dworcową oraz plac pomiędzy ulicą Dworcową a wiązką torów kolejowych. W przypadku placu pomiędzy wiązką torów kolejowych a linią nabrzeża stan zaawansowania wynosi 84 proc.

Układ torów kolejowych został zrealizowany, a estakada nad torami kolejowymi wykonana w 95 proc. Konstrukcja stalowa rampy przeładunkowej została wykonana i zamontowana w łożu – stan zaawansowania wynosi 98 proc. Zaawansowanie prac dotyczące systemu intermodalnego to 75 proc.

Zwieńczeniem robót będzie montaż nowego rękawa pasażerskiego, który obecnie powstaje w Hiszpanii (stan zaawansowania – 98 proc.).

Zakończenie robót zaplanowano na październik 2023 r. Ogółem rzeczowy stan zaawansowania inwestycji wynosi obecnie około 94 proc.

Port w Szczecinie bardziej dostępny

Wykonanie rzeczowe projektu dotyczącego Basenu Kaszubskiego w Szczecinie wynosi 63 proc. Prace realizowane są na kilku frontach robót jednocześnie, najbardziej zaawansowane na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok, gdzie roboty wykonano w 90 proc.

Całkowicie został zamknięty Basen Notecki – trwają prace zbrojarskie i betonowe związane z konstrukcją płytową nabrzeża oraz sanitarne związane z budową przepompowni wód opadowych.

Na nabrzeżu Chorzowskim oraz Chorzowskim-Uskok prowadzone są roboty kafarowe, palowe oraz zbrojarskie. Zakończenie prac na tych dwóch nabrzeżach planowane jest na IV kwartał br.

Na nabrzeżu Katowickim (sekcje 1 – 6) pogrążona została palościanka, następny etap to roboty zasypowe oraz wykonanie układu statycznego sekcji.

Równolegle trwa umacnianie brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka, a także roboty czerpalne na akwenie. Urobek deponowany jest na pola refulacyjne zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim oraz Basenie Noteckim, który po zalądowaniu stworzy rezerwę terenową pod rozwój infrastruktury portowej w rejonie nabrzeża zamykającego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2024 r.

W rejonie Kanału Dębickiego prace przekroczyły półmetek. Na Ostrowie Grabowskim wykonywana jest konstrukcja żelbetowa nabrzeża Norweskiego. Zakończyły się roboty kafarowe – wykonano kotwy gruntowe oraz ściankę szczelną. Również na nabrzeżu Duńskim roboty kafarowe są ukończone i rozpoczęto prace żelbetowe. Podobnie na nabrzeżu Czeskim (I etap).

Na Ostrowie Mieleńskim budowane jest pole odkładu refulatu, powstał specjalny most umożliwiający przemieszczanie się samochodów w ten rejon.

Rozpoczęto roboty czerpalne w Kanale Dębickim. Zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2024 r.

Nowa infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” układane są linie kablowe średniego i niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W szczecińskim porcie zakończono układanie sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie Łasztowni oraz przy ul. Hryniewieckiego. Zmodernizowano węzeł cieplny w budynku głównym przy ul. Bytomskiej 7. Przystąpiono do robót fundamentowych związanych z budową nowych stacji transformatorowych.

Trwa budowa zbiorników retencyjno-uśredniających na terminalu promowym w Świnoujściu oraz sieci kanalizacji tłocznej związanej z odbiorem ścieków z promów.

Projekty mają wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) oraz z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(ek)